Licitaciones millonarias a Lázaro Báez

Obras públicas: reiteran pedido de indagatoria a CFK

Dos fiscales reiteraron hoy el pedido de indagatoria para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto favorecimiento en la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro Báez, mediante un mecanismo para supuestamente eludir controles y direccionar los expedientes.

Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques reiteraron que la ex jefa de Estado encabezó un mecanismo del que participaron estamentos de segunda línea de su gobierno para que la obra pública resultara finalmente adjudicada a las empresas de Báez.

Pollicita y Mahiques ya habían pedido semanas atrás la indagatoria de la ex mandataria y de otra treintena de imputados, pero el juez federal Julián Ercolini aún no definió la situación.



En la misma causa están acusados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; sus segundos, Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez, Hugo Manuel Rodríguez, y Abel Claudio Fatala y Carlos Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.

Por fuera de los funcionarios públicos, los fiscales insistieron en las indagatorias de Lázaro Báez, su hijo Martín y otros directivos de la empresa Austral.

El reiterado pedido de indagatoria se basa sobre el análisis de “distintos expedientes que funcionaron como ‘casos testigo’ a los fines de corroborar en los casos en concreto cómo se llevaban a cabo los procesos de licitación de las rutas que eran adjudicadas al Grupo Báez”.

“Se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción suficientes para tener acreditado el grado de sospecha necesario para convocar a las personas enumeradas en declaración indagatoria, y por lo tanto, no se vislumbran razones para demorar el cumplimiento de la medida solicitada”, indicaron los fiscales en el nuevo escrito presentado ante Ercolini.