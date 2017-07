Conferencia de prensa en el CCK

Otra vez Peña negó la realidad: dijo que no hay ajuste y justificó la suba del dólar

Tras la reunión de gabinete ampliado que encabezó el presidente Mauricio Macri en el CCK, el jefe de Gabinete justificó la suba histórica del dólar y negó que vayan a realizar otro ajuste después de las elecciones legislativas.

"La Argentina después de las elecciones necesita seguir creciendo. Estamos convencidos que el año que viene va a seguir creciendo", afirmó Peña a tono con la frase de Macri de que el país está creciendo aunque ”algunos no lo vean” mientras las noticias de la semana mostraron la suba histórica del dólar, el aumento de la nafta y conflictos con los sindicatos.

Ante la consulta sobre un supuesto "ajuste" luego de las elecciones de octubre, Peña respondió: "No, no viene un ajuste. Ese fantasma que se viene agitando permanentemente es una lamentable bandera de las pocas que quedan frente a aquellos que no puede generar esperanza y solo quieren generar miedo".

Respecto a la evolución del tipo de cambio, el ministro coordinador recordó que "hay quienes creen que está atrasado, que para potenciar la competitividad hay que dejarlo que suba, y otros creen que no", pero consideró que "esta suba era previsible y posible". Ayer el dólar superó los $ 17 y alcanzó un récord histórico.

Según Peña el incremento del dólar "se está desarrollando en un contexto de normalidad y tranquilidad" y aseguró que "los argentinos ya no están pendientes del dólar". "Esto destierra los discursos sobre la bicicleta financiera", aseveró.