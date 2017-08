Precandidatos de Unidad Ciudadana dialogaron con vecinos en City Bell





Precandidatos del frente Unidad Ciudadana, encabezaron hoy una nueva recorrida por las calles de la ciudad, y esta vez fue el turno de City Bell. En uno de los barrios de la periferia de esa localidad, los referentes dialogaron con los vecinos, quienes les compartieron sus principales problemáticas.

La precandidata a diputada del espacio, Susana Mariño, junto al precandidato a diputado, Héctor Nieves, recorrieron las inmediaciones de calle 26 entre 473 bis y 474, y escucharon los problemas que más aquejan a la zona. Entre ellas, los vecinos resaltaron aquellos vinculadas a la inseguridad, la falta de cloacas y el desempleo, y los tarifazos.

“Como siempre mi preocupación es el tema del trabajo, pero en este caso en particular me contaban los vecinos que tienen un problema con la inseguridad, les roban, no pueden andar a determinadas horas”, expresó Susana Mariño en diálogo con diario Hoy.

“También hay un abandono con el tema de las cloacas, están las napas altas, se tapan los pozos, y como bien dijeron, si destapan los pozos no pueden comer, porque les sale mucha plata, porque a los que tienen trabajo no les alcanza”, detalló la precandidata y dirigente del SOEME.

Por su parte, Héctor Nieves, consideró que vivimos con un “gobierno que maneja el país como si fuera una empresa, como si fueran los dueños, pero acá los dueños son los laburantes”. Y se mostró triste por la situación económica que se vive: “Hemos vuelto al plan canje, algo tremendo (...) la insensibilidad de este gobierno no la vi nunca”, destacó.