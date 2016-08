Profundizan la pista narco en el doble crimen de Gorina

Por los homicidios de Guillermo Luna y Laura Favre, la Justicia y los investigadores policiales tienen en la mira al exbarrabrava de Estudiantes conocido como “El Simpson”. Allanaron su casa, pero no lo encontraron. Confirman que no hay registros de que la pareja prófuga haya abandonado el país

A medida que pasan las jornadas, desde aquella violenta noche del 22 de agosto crece la sospecha de que la trama del narcotráfico y la nocturnidad fueron determinantes para que terminaran sin vida el médico cirujano plástico Guillermo Luna (68) y su pareja, Laura Favre (42).

Tal como informó en exclusiva nuestro diario, los presuntos asesinos, Sergio Maydana (38), ñoqui del intendente Julio Garro y vendedor de celulares, y su esposa, la oficial de la Policía Flavia Silvana Rodríguez (32), que aún permanecen prófugos de la Justicia, tenían fuertes vínculos de amistad con el director de la Nocturnidad de La Plata, Gerardo Gioglio, y un exbarrabrava de Estudiantes conocido como “El Simpson”, quien tendría terribles antecedentes penales y comandaría una banda de delincuentes conformada por sujetos de nacionalidad colombiana.

Ayer trascendió que detectives policiales allanaron la casa de “El Simpson”, ubicada en 21 entre 523 y 524, y no lo encontraron, aunque secuestraron algunos elementos de interés para la causa.

Con la redacción de Hoy se comunicaron jefes policiales para indicar que hay numerosos indicios para sospechar que el exbarrabrava de Estudiantes tiene estrecha relación con narcos colombianos, y que se ganó la confianza de ellos tras cometer dos asesinatos por encargo en nuestro país durante el año 2014.

¿Un temible asesino a sueldo?

Según los voceros, “El Simpson” no sería ajeno a los dos crímenes con sello narco acontecidos en los bosques de Palermo y en el barrio porteño de Villa Devoto.

El 1º de mayo de 2014 fue acribillado de cuatro balazos un narco colombiano identificado como Carlos Alberto Gutiérrez Camacho, de 40 años. El hombre iba en bicicleta junto a su novia, Solange Kive Trujillo (22) por una ciclovía, cuando dos sujetos se acercaron en una moto. Uno extrajo un arma de fuego y le pegó cuatro tiros a él y dos a ella.

Gutiérrez Camacho murió en el acto, Solange fue internada y se recuperó. Sin embargo, no dio datos por miedo a la Policía. Para algunos detectives el autor de los disparos fue el exbarrabrava de Estudiantes. Al menos de eso hacía alarde en nuestra ciudad.

“El Simpson” también habría sido el que mató al abogado Horacio Ruiz, un letrado que orientó su carrera a defender a narcotraficantes, entre ellos a Miguel Ángel “Mameluco” Villalba y dos colombianos: Luis Agustín Caicedo Zelandia e Ignacio Álvarez Maleen Dorff.

Ruiz murió tras recibir un disparo en la cara frente a su esposa a fines de agosto de 2014, es decir, dos años atrás.

Hay quienes afirman que el que conducía la moto con la cual “El Simpson” habría escapado de los Bosques de Palermo era Sergio Maydana. Por esos dos asesinatos con sello narco, “El Simpson” habría recibido buen dinero, a través del cual encaró algunos proyectos inmobiliarios en La Plata junto a su “amigo” Sergio Maydana. También afirman que encararon negocios relacionados con préstamos y venta de drogas en la noche platense.

En el día de ayer le confirmaron a Hoy que, por el doble crimen de Gorina, “El Simpson” no tiene pedido de detención. “Aún no tenemos los elementos suficientes como para que se lo considere un probable partícipe de los homicidios, al menos para la fiscal Leyla Aguilar” dijo un jefe policial. Sin embargo, trascendió que el sujeto, de 52 años, tendría seis causas penales en su historial, y no descartan que pronto esté en la lista de los buscados junto a Maydana y Rodríguez.

El manejo de la nocturnidad, bajo la lupa

Gerardo Gioglio es el director de Nocturnidad del Municipio de La Plata, es decir, un funcionario del intendente Julio Garro, y podría ser citado a la Justicia penal local para dar explicaciones por el doble crimen de Gorina.

El funcionario deberá explicar los motivos por los cuales mantuvo como ñoqui a Sergio Maydana en su dependencia, y cómo es que él pagaba el seguro de la camioneta Kia Sorento negra, patente HRK 440, en cuyo interior asesinaron a Guillermo Luna y Laura Favre el lunes 22 de agosto.

Además, hay fotos que muestran a Gioglio junto a Maydana y Luna en un viaje de placer a Brasil, lo cual evidencia a las claras el vínculo entre los tres.

¿Gioglio podría aportar datos importantes, en cuanto a la relación entre la víctima fatal y su hasta ahora principal sospechoso de haberle dado muerte? Todo parece indicar que sí.