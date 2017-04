Una nueva promesa: el Gobierno dice que el tren llegará a La Plata en julio

Ante las críticas de distintos sectores por la demora en el arribo de la línea Roca, reflejadas por diario Hoy, el Ministerio de Transporte se vio obligado a dar precisiones a este medio. Dijeron que el tren volverá a mitad de año a 1 y 44

Luego de una serie de artículos periodísticos publicados por este medio, en los que se reflejaron tanto los trastornos que sufren los ciudadanos de la región para viajar, así como también las críticas de distintos sectores de la sociedad por la demora de la llegada del tren Roca, el Ministerio de Transporte de la Nación informó ayer a este diario que se encuentran avanzadas las obras necesarias para completar el trayecto que resta para que el tren finalmente vuelva a ingresar a la ciudad de La Plata en julio.

La electrificación a la capital provincial requiere de una renovación integral del ramal, que incluye la electrificación propiamente dicha del tendido ferroviario y la renovación de estaciones, además de la construcción de un nuevo viaducto en Ringuelet, la reparación del taller de Tolosa, la creación de subestaciones y puestos rectificadores, la renovación de vías, de los sistemas de señalamiento y otras obras eléctricas.

En lo que se refiere a electrificación, la cartera que conduce Guillermo Dietrich señaló que “se avanza a ritmo sostenido en la colocación de la catenaria” y que hasta hoy el tendido completo se encuentra disponible hasta City Bell. Sin embargo, restan colocar 8 km más para llegar a La Plata. Además, para concretar las obras hasta la estación de 1 y 44 se requerirá del tendido de 40.000 metros de catenaria y la colocación de 1.100 postes.

Otro de los avances informados desde el Ministerio tiene que ver con las subestaciones y puestos eléctricos, cuya función principal es abastecer y dar autonomía al ramal, para que los trenes se mantengan en movimiento con energía propia. Entre las obras principales se encuentra la subestación de Quilmes, la cual según las fuentes “está avanzada en más de un 60 por ciento”, mientras que “ya se encuentran en funcionamiento los nuevos puestos de transformación de Avellaneda, Don Bosco, de Berazategui y Villa Elisa”.

En cuanto al viaducto Ringuelet, se comunicó que “ya se encuentra terminado”. La obra reemplaza la precaria estructura que se encontraba anteriormente, permitiendo que los trenes puedan circular a una velocidad mayor y en forma segura, para poder reducir los tiempos de viaje.

Renovación de estaciones y obras de paso bajo nivel

En cuanto al trabajo de modernización de las estaciones, desde el Ministerio de Transporte se indicó que para mitad de año todas las estaciones del ramal van a estar 100% renovadas. También se anticipó que “próximamente” se licitarán obras de renovación de vías y del sistema de señalamiento, así como el paso bajo nivel de 1 y 32 en la ciudad de La Plata, y que ya se iniciaron las obras de renovación del depósito de trenes de Tolosa.

Ante este panorama, desde el Ministerio de Transporte se señaló que el objetivo es que el tren vuelva a mitad de año. ¿Se concretará finalmente la obra o los platenses asistirán a una nueva promesa incumplida?

La situación en Pereyra y Hudson

Hace un mes atrás, el 11 de marzo, estaba previsto que el tren volviera a City Bell debido a que se habían finalizado las obras de electrificación, después de un año y medio sin funcionar por los trabajos de modernización de la línea.

Sin embargo, el tren no volvió a pasar ya que unos días antes, un grupo de vecinos cortaron las vías en reclamo de andenes provisorios en Hudson y Pereyra, lugares en los que no se habían colocado. La información oficial del Ministerio de Transporte indica que “el motivo por el que no se colocaron

andenes provisorios en las paradas de Hudson ni Pereyra es que mientras que el andén definitivo de hormigón, cuyas obras ya habían empezado, tardan 60 días, el montaje de un andén provisorio lleva como mínimo 45. Por eso se decidió construir directamente el definitivo de hormigón”.

En este sentido, se detalló que en Hudson “las obras de andenes definitivos nuevos de hormigón están avanzando y los andenes definitivos van a estar terminados en aproximadamente 50 días”. En tanto, en Pereyra, las obras están paralizadas. En esta estación se indica que “se habían comenzado los trabajos preliminares en el andén definitivo, pero todo se demoró por una interna sindical del gremio de la construcción, que impidió el avance de los trabajos en el lugar”.

“Hace un año que venimos requiriendo información”



Ante una consulta realizada por diario Hoy sobre las nuevas promesas de la cartera de Transporte, la diputada Valeria Amendolara reiteró: “Hace un año que venimos requiriendo información a través de la Legislatura y jamás hemos recibido ninguna respuesta oficial”. Y agregó: “Tampoco se nos concedieron las audiencias que solicitamos al Ministro Dietrich”.

Amendolara explicó además que “lo que informalmente nos dicen trabajadores e ingenieros que están participando de las obras es que parece difícil que (la llegada del tren) sea a la brevedad”. “Ojalá nos equivoquemos todos y el tren llegue lo antes posible”, dijo.

Por último, aclaró: “Queremos que el tren llegue a 1 y 44 lo antes posible, porque la electrificación es una demanda histórica, que va a radicar en la mejora de la calidad de vida de miles y miles de personas”.