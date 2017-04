“A mi mujer la sigo buscando como en el primer día”

En una entrevista exclusiva, el abogado Rubén Carrazzone detalló en qué punto se encuentra la causa de su esposa, desaparecida hace casi cinco meses. Apuntó contra un parquero y un joven no identificado

Rubén Carrazzone, el reconocido abogado cuya esposa, Stella Maris Sequeira, desa­pareció el pasado 29 de diciembre, dialogó en exclusiva con este medio, y, entre otras cosas, contó en qué estado se encuentra la causa.

Sin pelos en la lengua, el profesional le comentó a diario Hoy y la Red 92: “Estamos como en el primer día, sin novedades acerca de dónde se encuentra mi mujer. Tenemos un problema de competencia, porque el juez Federal de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, se declaró incompetente, por lo que la causa recayó en el juzgado ordinario de Ezeiza y todavía no se resolvió dónde va a seguir”.

El letrado aseveró que “no se puede hablar de que haya habido un homicidio ya que no solo no está el cadáver, por lo que no hay persona fallecida, sino que tampoco se sabe dónde se cometió el crimen, en el caso de que haya ocurrido uno”. Informó que “después de un exhaustivo análisis de la Policía Bonaerense y la Federal, con toda la tecnología de última generación, se determinó que en mi casa no pasó nada”.

Uno de los principales apuntados de Santa Marina fue el propio Carrazzone, y por eso le impidió ser querellante en la causa. “El primer mes, durante enero, el Gabinete de Antisecuestros de la localidad de Esteban Echeverría trabajó sobre mi posible participación. Actuaron honestamente y fueron objetivos, porque nunca me quisieron perjudicar. Les estoy agradecido. No me ofende que me investiguen. Después perdí el contacto con la causa y no sé si se siguieron otras líneas. Sí sé que el último informe de Antisecuestros de la Bonaerense dijo que se deben investigar siete domicilios: cinco relacionados con el actual detenido, que fue quien hizo los llamados extorsivos; uno con una señora de la laguna de Lobos que tenía relación con mi mujer; y la otra con el parquero del sitio donde mi esposa les dijo a sus amigas que iba a pasar su cumpleaños. De mí no dijeron absolutamente nada”.

Preso por llamados extorsivos

Las dudas del letrado tienen que ver con el parquero. Al respecto, declaró: “Tengo amigos de mi señora que la buscan en una zona rural, donde antes de desaparecer ella anduvo con el auto de ese muchacho. No entiendo qué tenía que hacer con ese coche, ya que ella tenía tres y yo cuatro”. Carrazzone aseveró que “en Saladillo la vieron acompañada de un joven, a quien buscamos pero aún no logramos identificar”.

Por último, hizo referencia al único capturado que tiene el caso: “Nunca se estuvo cerca de un rescate, pero hubo tres llamados. En el primero me pidieron 80.000 dólares. Ya con los de Antisecuestros en casa, volvieron a comunicarse y me dijeron que estuve mal en llamar a la Policía. Después no llamaron más. Esa persona que llamó fue detenida y en su declaración aseguró que el chip para las llamadas se lo había dado yo, por eso Santa Marina me culpó. Sin embargo, luego se supo que el chip nunca me perteneció”.