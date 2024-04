El primo del futbolista Julio Buffarini murió desnucado tras la golpiza

La muerte de Jesús Buffarini, el primo del futbolista de Independiente, Julio Buffarini, fue producto de una luxación cervical al caer al piso luego de recibir una piña que lo desnucó. Sucedió en el marco de una trágica pelea que tuvo lugar en la provincia de Córdoba, y por la que hay una persona detenida, informaron ayer fuentes oficiales de la investigación.

La operación de autopsia a la que fue sometido el cuerpo de la víctima en la morgue judicial indicó que el futbolista de 23 años murió desnucado, tras haber sido atacado a la salida de un boliche en Córdoba durante la madrugada del pasado domingo. “La luxación cervical afectó la médula espinal”, se desprende del informe.

Este resultado se encamina con los dichos del fiscal anterior del caso, Daniel Miralles, que destacó que el fallecimiento del joven se produjo tras caerse al piso por un golpe. “Uno de los agresores le propinó un golpe que le hizo perder el equilibrio y caer al suelo. La caída resultó en una fractura de columna vertebral y espina dorsal”, había resaltado el profesional previo a la necropsia.

Pese a que sostuvo que necesitaban aguardar al resultado, detalló: “Hay una relación de causalidad. A raíz de un golpe, él pierde el equilibrio y cae sobre el piso y se produce esa consecuencia”. Según se pudo constatar, Miralles se apartó la investigación por “enemistad manifiesta” con la abogada de la familia Buffarini, Rosa Sabena, y el caso quedó en manos del fiscal Javier Di Santo.

Despedida

Por el crimen se encuentra tras las rejas Federico C., de 23 años, que se entregó junto con su abogado y quedó imputado del delito de “homicidio preterintencional”, mientras que continúa la búsqueda para dar con el paradero de otros dos jóvenes.

“Quiero que se haga justicia, a mi hijo no me lo devuelven más, él ya murió y lo estoy enterrando. No quiero que esto le pase a otro padre. Hay uno de los que le pegó que tiene poder y dinero”, reveló Mario Buffarini, padre de la víctima. Y agregó que el joven “discutió con dos o tres personas, lo patearon hasta matarlo. Llegó a los cinco minutos un sobrino y un amigo de él, quienes lo auxiliaron y lo llevaron al hospital. Pero, cuando ingresó, ya lo hizo sin signos vitales, ya estaba muerto”.

El club Recreativo Unión de Olaeta, donde jugaba Jesús, posteó en Instagram el siguiente mensaje: “Gracias por dejarnos lindos recuerdos, gracias por tu alegría y por tus goles. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”.

En tanto, su prima Yanina escribió: “¡Vuela alto, Pri, como me decías a mí, Pri! Tengo los mejores recuerdos de vos, chiquito, tantos momentos juntos. No lo puedo creer... Mi alma, solo vamos a estar de pie para pedir justicia, porque eras un ser de luz, como tu nombre, un chico humilde, sin maldad para nada... ¡Justicia!”.