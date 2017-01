Asaltan en su vivienda a una fiscal platense





La titular de la UFI nº 10 de Delitos Culposos salía de su domicilio junto a su hijo. Dos ladrones los amenazaron con armas, los dejaron encerrados en una habitación y escaparon con dinero, electrodomésticos y alhajas

En tiempos de inseguridad extrema, donde la vida no vale nada y los delincuentes roban a toda hora del día y disparan por disparar sin pensarlo dos veces, no es de extrañar que todos sean víctimas de ilícitos, de diversa índole. Nadie está a salvo y no hay excepciones a la regla. En esta vorágine despiadada, a quien le tocó ahora fue nada menos que a una fiscal platense y a su hijo, quienes sufrieron un violento robo en su casa de La Loma, donde fueron sorprendidos por al menos dos ladrones armados que, amenazándolos todo el tiempo, les robaron dinero en efectivo, alhajas, electrodomésticos y otros elementos de valor, dejándolos encerrados antes de darse a la fuga.

Fuentes oficiales contaron que el hecho se registró cerca de las 11 en la vivienda de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) nº 10 de Delitos Culposos, María Scarpino (54), ubicada en 45 entre 19 y 20. “Estaba saliendo junto a su hijo cuando fue abordada en la puerta del garaje por dos cacos quienes, mediante un forcejeo, lograron ganar el interior de la propiedad”, contó un pesquisa.

Con ambos armados, no fue fácil librarse de la situación. Apuntaron a sus víctimas y les pidieron todo el efectivo que tuvieran, apoderándose de un maletín que contenía “30.000 pesos”. Pero los malvivientes no se conformaron y fueron por más. Uno de ellos subió a la doctora y a su hijo a una habitación de la planta alta y se quedó con ellos, amedrentándolos con su revólver, mientras su cómplice comenzó a recorrer todas las dependencias del lugar. De esta manera, se adueñó de “cadenas de oro, anillos, celulares, electrodomésticos y otros elementos de valor”, amplió el vocero.

Con el botín en su poder, procedieron a irse, dejando a los damnificados “sentados en el suelo del cuarto”. En qué se fugaron aún es un misterio, aunque una posibilidad es que lo hayan hecho en un auto conducido por un cómplice, que ofició de “campana”.

Liberada de la pesadilla, la mujer, exesposa de Julio Alak, activó un pulsador de asalto y minutos después se hicieron presentes los agentes del Comando de Patrullas, que asistieron a los damnificados.

La Científica, en el lugar

Con los datos aportados por la fiscal se montó un operativo cerrojo, pero no dio resultado y hasta el cierre de esta edición los autores del ilícito se mantenían prófugos.

La causa se mantuvo bajo un profundo hermetismo, y los investigadores no descartan que los asaltantes hayan actuado con algún conocimiento acerca de quién vivía en ese sitio.

Peritos de la Policía Científica se hicieron presentes y cumplieron con sus funciones, con el fin de levantar algún rastro de los malhechores. Los resultados de las pericias, sin embargo, no fueron notificados hasta el momento.

Tomó intervención la comisaría Cuarta, la Jefatura Distrital Centro, la DDI y la Jefatura Departamental La Plata, además de la UFI nº 9 de Autores Ignorados, que caratuló la causa como “robo calificado”.