Cada 10 días asesinan a una adolescente en Argentina

Unas 329 adolescentes de entre 16 y 21 años fueron víctimas de femicidio en los últimos nueve años en Argentina, a un promedio de una cada 10 días, según un relevamiento de la asociación civil La Casa del Encuentro. El de Anahí Benítez, es el último nombre de la lista, aunque seguramente no el último.

(Ver además: Encontraron el cadáver de Anahí Benítez)

El crimen de la joven de 16 años se inscribe en una serie inacabable de femicidios, que tienen su base en una creciente violencia de género en la sociedad, alcanzando en esos casos su máxima expresión. Hombres que se creen dueños de los cuerpos de esas mujeres que conocen en algunos casos, pero que ni siquiera en otros, y que las obligan a pasar terribles momentos en contra de su voluntad.

Los datos surgen de un recorte efectuado al último informe realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano. El 18 de enero de 2008, Daiana García apareció asesinada, con signos de golpes y estrangulamiento en Río Negro. Era una adolescente de 14 años que estaba embarazada de siete meses. Este caso, fue uno de los primeros en ser analizados por el organismo.

El autor fue su novio, César Offidani quien tras el femicidio se entregó a la policía. No le hizo falta explicar por qué decidió matar a la joven. Es que en el vientre de la víctima había escrito con birome: "Te gané Juan, me la llevé yo". El mensaje estaba dirigido al ex de la chica, padre biológico de la criatura en proceso de gestación.