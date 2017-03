Desvalijaron una casa mientras su dueño vacacionaba

Sucedió durante los últimos días, pero la víctima se enteró ayer. Le extrajeron instrumentos musicales valuados en $30.000. Aún no se identificó a ningún culpable

Un hombre de 30 años se llevó una angustiante sorpresa ayer cuando regresó a su hogar luego de haberse tomado unos días de vacaciones y se encontró con que habían ingresado a robar en su propiedad, ubicada en inmediaciones de la Plaza Malvinas Argentinas, y se llevaron varios objetos de valor, entre los cuales se encuentran algunos instrumentos musicales que suman una pérdida de aproximadamente $30.000, según trascendió desde fuentes oficiales.

El ilícito fue cometido en una casa emplazada en una de las cuadras que separa Plaza Malvinas Argentinas y Parque Vucetich. “Me fui a La Pampa unos días y cuando volví me bajé del taxi y vi la cortina corrida, yo siempre la dejo tapando la ventana, entonces me di cuenta de que habían entrado a robar”, comenzó relatando Juan Pablo, el damnificado. “Cuando ingresé, noté que treparon por el balcón, luego rompieron un tejido y abrieron una ventana, desde donde lograron entrar a una habitación de la que se llevaron una guitarra Squier Stratocaster Classic Vibe 50 con mics Seymour Duncan Little Axe, un cabezal Hartke HA 350, una notebook, un teclado y otros elementos costosos”, detalló el hombre.

Sospechas

“Podría haber sido alguien que me conoce y estuvo al tanto de que me fui”, afirmó el afectado quien realizó la denuncia policial con la esperanza de que los efectivos puedan detectar alguna huella digital que lo ayude a determinar si efectivamente el ilícito fue cometido por alguna persona que lo conoce y que aprovechó su ausencia para ingresar a su vivienda. En tanto, la víctima pide que si alguien tiene algún dato sobre los instrumentos, se comunique con la comisaría Cuarta, donde fue radicada la exposición policial.