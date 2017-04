Falleció la mujer que se había quemado durante un incendio en San Carlos: investigan femicidio





Rumilda Maldonado de 31 años murió ayer a la mañana, luego de permanecer cuatro días internada. Amigos y familiares piden justicia y apuntan contra la pareja. La joven estaba embarazada de cuatro meses

En el barrio de San Carlos reina el silencio y la confusión. Nadie se puede explicar las causas del hecho. Rumilda Maldonado, de nacionalidad paraguaya y de 31 años de edad, que se encontraba internada desde la semana pasada tras el incendio de su vivienda en 147 entre 49 y 50, falleció ayer a la mañana en el Hospital San Martín. “Si bien había evidenciado una mejoría, su cuerpo no pudo superar la gravedad de las heridas, que impactaron seriamente en su salud. Y luego de una descompensación, lamentablemente murió en las primeras horas del lunes”, dijo una fuente médica.

La otra víctima del hecho, su hijo de 2 años, continúa internada con un pronóstico estable en el Hospital de Niños, con quemaduras de diversa consideración. “Está mejorando hora tras hora. Afortunadamente, ya se le desconectó el respirador artificial y pasó a una sala común, donde continuarán los estudios”, manifestó un familiar.

Mientras tanto, la pareja de la mujer y padre del bebé, Osvaldo Recalde, quien estaba presente en el incendio, fue dado de alta con heridas leves en diversas partes del cuerpo.

Familiares y vecinos todavía no salen de su asombro y, según lo que pudo reconstruir este diario en el lugar de los hechos, hay más dudas y sospechas que certezas sobre cómo fue que se originaron las llamas en la precaria vivienda.

El caso

Todo sucedió el 20 de abril, cerca de las ocho de la mañana, cuando algunos frentistas escucharon gritos y luego advirtieron las llamas. El foco ígneo fue apagado por los mismos vecinos y, minutos después, los Bomberos lo sofocaron por completo.

A raíz del daño ocasionado por el siniestro, Rumilda y su bebé fueron rápidamente socorridos y derivados al San Martín, acompañados por Recalde. La casilla donde vivían, por otra parte, fue destruida en su totalidad.

Ante la consternación por el deceso de la mujer, que trabajaba como empleada de limpieza en una torre municipal, el estado de zozobra invade a los allegados entre el dolor y la impotencia. “La Policía nos dijo que el cuerpo lo iban a trasladar a la Justicia y que nos iban a entregar el informe en los próximos días. No podemos sacar ninguna conclusión, no tenemos pruebas para inferir nada. Primero, tenemos que saber cómo se prendió fuego la casa para ver quién fue el responsable”, dijo una tía de la víctima a Trama Urbana.

Un primo de la mujer, además, contó que Recalde se había quedado hasta último momento en el nosocomio, acompañando a los familiares. “Ellos salían hace cuatro años, y se habían ido a vivir juntos hacía poco. Ella tenía otro hijo de once años de una anterior pareja, que vivía en otro lugar. Pero nunca escuché que se llevaran mal, parecía una relación normal”, contó.

Pero otros familiares se preguntan cómo es que terminó siendo el único sobreviviente y sospechan de él debido a las pocas heridas que sufrió en comparación. “Lo que sabemos es que el incendio no fue por una falla eléctrica, ni por la caída de una vela, ni por una pérdida de gas. Entonces nos preguntamos qué pasó que él no pudo reaccionar a tiempo y salvarlos. No podemos culparlo de nada todavía, estamos esperando el informe judicial, pero hay algunos parientes que están molestos”, refirió otra vecina, quien dijo que la chica estaba embarazada de cuatro meses.

Hasta el momento, el hecho es investigado oficialmente como “incendio”. Ahora, tras el deceso de la mujer, habrá que esperar las pruebas de la autopsia y el nuevo enfoque de la investigación. Por lo pronto, no hay ninguna hipótesis fehaciente más allá de considerar el hecho como un posible accidente.

