Gonnet: un auto terminó incrustado contra una casa











Un vehículo chocó contra otro que estaba estacionado en 28 entre 490 y 491, estampándolo contra el garaje de una vivienda. Una persona resultó herida

El sonido de un fuerte impacto despertó ayer por la mañana a los vecinos de Gonnet. Al levantarse para ver cuál había sido la causa del estruendo descubrieron una impresionante escena: un vehículo se había llevado por delante a otro que estaba aparcado en una calle y, debido a la fuerte colisión, este rodado subió a la vereda y se incrustó contra una vivienda. Afortunadamente, no hubo que lamentar ninguna muerte y únicamente el responsable del hecho debió recibir atención médica, trascendió desde la fuerza.

Vecinos que fueron testigos del hecho, acontecido cerca de las 5.30 en 28 entre 490 y 491, declararon que sospechan que el conductor que causó el siniestro “estaba en estado de ebriedad y se había quedado dormido al volante”.

En diálogo con este medio, Cristina, la dueña del domicilio donde se produjeron los daños, comentó: “Me desperté y siempre miro por la ventana al levantarme. Cuando lo hice me encontré con todo esto.Yo no escuché nada porque estaba durmiendo y mi pieza está alejada de la entrada. Donde fue el impacto está el gas, podría haber explotado todo pero, afortunadamente, no hubo desgracias personales, a pesar de que rompieron el frente de mi casa”.

Antecedentes

Esta no es la primera vez que la mujer es víctima de un accidente vial en la puerta de su hogar. “Hace un tiempo me pasó lo mismo en este lugar. Mi auto estaba parado en la puerta de mi casa y un Peugeot 408 lo chocó y lo destruyó por completo”, comentó.

Finalmente, la damnificada contó que el coche afectado pertenece a un joven que lo había dejado allí días atrás y ayer pensaba retirarlo.

Respecto del responsable del siniestro, trascendió que solo sufrió heridas leves.