La autopsia confirmó muerte por asfixia en el caso del doble femicidio de Punta Lara









El informe de la autopsia que tiene como hora final las 11.20 de la mañana, concluye que "la muerte de NN femenina o Barrientos Shirley Cielo se produjo por una asfixia mecánica por sofocación, ad referéndum de los estudios solicitados”.



Parte del informe médico legal amplía que "por los datos recabados de la presente operación de autopsia se puede determinar que nos encontramos ante un cadáver en el que evidencian diferentes lesiones punzo cortantes de poca profundidad, aunque la descripta en región occipital izquierda, penetrante, interesa columna vertebral y médula espinal, generando un shock medular. La misma tiene una dirección de atrás adelante, izquierda a derecha y ligeramente de arriba abajo”.

Asimismo agregan que “la muerte de NN femenina de aproximadamente 50 años o Maruja Chacón Pérez se produjo por Shock Medular, Trauma raquimedular por objeto penetrante ad referndum de los estudios solicitados”.



El fiscal Romero



Por otra parte, un diálogo exclusivo con diariohoy.net el fiscal Romero se refirió sobre el prófugo y manifestó que "si bien hemos encontrado prendas y un celular, hasta el momento no hemos podido dar con él y la policía lo sigue buscando. Cabe destacar que el juez de garantías el Dr. Raelle ha dispuesto su captura tanto nacional como internacional, se han librado oficios a las policías federal y a la dirección nacional de migraciones para evitar que pueda escapar por los límites fronterizos".

Además, Romero, advirtió que en Paraguay tiene pedido de captura por lo que el vecino país no es un lugar de paradero posible. " Tenemos la esperanza de encontrarlo pronto y poder someterlo a la justicia"



La violencia de género



Si bien el Fiscal considera que hasta el momento el caso queda bajo hipótesis y especulaciones, se sumaría a hechos de violencia de género con el agravante de sometimiento a la prostitución de parejas.



Al respecto a esta temática sensible en la sociedad, el fiscal dijo que"los femicidios van en aumento y la Justicia muchas veces queda impotente frente a esto porque obviamente no podemos hacer prevención. Es necesario un debate desde los primeros niveles de educación, en los barrios y en las escuelas. Pero lamentablemente la Justicia siempre llega tarde, porque se actúa después, no puede hacer prevención sino que hace una prevención indirecta".







