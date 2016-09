Lo apuñalaron tras discusión de tránsito y pelea por su vida

Sucedió durante la mañana de ayer, en 44 y 135. La víctima fue encerrada por una camioneta en plena avenida y, cuando fue a hablar con el conductor, recibió un corte profundo arriba de la cintura que lo hirió de gravedad. Se encuentra en terapia

Un licenciado en informática de 42 años fue víctima de un violento episodio, en la mañana de ayer, cuando fue abordado a punta de cuchillo por un hombre que lo apuñaló tras haber discutido por un incidente vial en el barrio San Carlos, informaron fuentes oficiales.

El episodio, que duró escasos minutos, se produjo alrededor de las 8.15, mientras José Alberto Ferreira viajaba por avenida 44 y 135 junto a su padre, luego de haber dejado a su pequeña hija en el colegio.

Don José, padre del damnificado y testigo directo del hecho, le abrió las puertas de su casa a diario Hoy y comentó: “Veníamos por 44 desde Olmos, luego de haber dejado a mi nieta en la escuela. Al llegar a la intersección de 135, vimos que una camioneta Ford Ranger roja nos sobrepasaba por el lado del acompañante, donde iba mi hijo. Se nos abalanzó”.

La imprudente maniobra por parte del conductor del rodado mayor sorprendió a los dos ocupantes del Chevrolet Corsa: “Tuve que subirme a la rambla, mordiendo el cordón para evitar que nos chocara”, comentó el hombre.

Pero lo peor aún no había ocurrido: “Mi hijo se bajó del auto y fue hasta donde estaba este muchacho, de unos 45 años, para preguntarle qué era lo que había pasado, por qué había hecho esa maniobra y ahí fue cuando le dio un puntazo, se subió al vehículo y escapó”, aseguró.

Momentos de desesperación

Inmediatamente, el muchacho herido volvió hasta su auto y, exaltado, le dijo a su padre que la persona tenía un cuchillo: “Yo le dije que se subiera y una vez que estuvo arriba se levantó la campera y vio sangre. Lo habían apuñalado en el torso, del lado izquierdo, arriba de la cintura. Y ahí nomás comenzó a descomponerse”.

Mientras el agresor se dio a la fuga, la víctima se comunicó con el 911 antes de desvanecerse. “Luego llamaron a su celular y contesté yo. Me preguntaron hacia dónde iba, les dije que al Hospital Español y, al llegar, me estaba esperando en la guardia el Comando de Patrullas”.

José Alberto fue ingresado de urgencia al nosocomio, donde fue atendido rápidamente y diagnosticado. El corte fue profundo y le afectó el riñón. Afortunadamente, ningún otro órgano vital fue comprometido, aunque permanece en terapia intensiva en estado estable.

“Estas cosas las veíamos por televisión, pero jamás creímos que nos tocaría algo así. Mi hijo es una gran persona, todo el mundo en el barrio habla maravillas de él”, comentó su madre, emocionada. Hoy Don José deberá declarar por lo sucedido, esperando junto a su esposa y el resto de su familia la pronta recuperación de su hijo.

“No estamos acostumbrados a tratar con asesinos”

“Uno no está preparado para vivir algo así, no estamos acostumbrados a tratar con asesinos”, dijo Hilda, la madre del licenciado.

Movilizada afirmó: “El Ministerio de Seguridad tiene que tomar partido en este asunto, deben revisar las cámaras del lugar, porque testigos había y todo quedó registrado. El Gobierno tiene que hacer algo para que esta persona no pueda lastimar a nadie más”. Comentó, a su vez: “La Policía actuó correctamente, me vinieron a buscar, me preguntaron mi nombre y hasta una de las oficiales tuvo la delicadeza de abrazarme”. Asimismo comentó, en tono irónico, “tenemos que estar contentos de que no lo matara”.