“Me pegaron tres trompadas en la cabeza y se llevaron toda la plata”

La jubilada, asaltada en su casa de Barrio Norte junto a su madre, de 83 años, dialogó con este medio, que informó el hecho en exclusiva. Los ladrones continúan prófugos

Querían dinero y oro, pero no teníamos. Para mí que vinieron con el dato equivocado”, le contó la mujer de 61 años a Trama Urbana en su casa de Barrio Norte, en donde fue asaltada junto a su madre, de 83, durante la tarde del jueves, en un hecho solo informado por diario Hoy.

La víctima dijo que “a las 14.30 aparecieron repentinamente tres sujetos de poco más de 20 años, pero no sabemos por dónde entraron. Creemos que fue por el parque de al lado, para después saltar el tapial y meterse por la cocina, que tenía la puerta abierta y da a ese patio”.

Asimismo, detalló: “A mi madre, que estaba abajo, le ataron las piernas con un cordón de zapatilla y le exigieron todo el dinero. Yo me encontraba arriba. Me sentaron en mi cuarto, me maniataron con una chalina y me pusieron un pulóver en la cabeza. Me golpearon para que no hablara ni me moviera. Querían solo dinero y oro, pero no tenemos nada, ya que vivimos de una jubilación mísera. Habrán creído que sí, porque estamos al lado de casas importantes”.

La jubilada además se lamentó porque “se llevaron toda la jubilación de mi mamá, con el aguinaldo. Yo no tenía ni un centavo porque mi perro está fracturado y me gasté todo lo cobrado en su atención”.

Con el dinero, más dos celulares, un anillo de oro y un reloj, los malvivientes se fueron, aunque se desconoce de qué modo. “Me dejaron maniatada y mi mamá fue la que subió a buscarme, porque a ella la desataron. Por suerte, no la tocaron. A mí, en cambio, me dieron tres trompadas en la cabeza y se llevaron toda la plata, pero no quise ir al hospital”, agregó la jubilada.

Personal de la comisaría Segunda y de la Policía Científica trabajó en el lugar de los hechos, una casa de 1 entre 34 y 35, hasta donde también llegaron los detectives de la DDI. Una fuente policial le aseguró a este diario que los malhechores “no exhibieron arma alguna”. La causa fue caratulada como “privación ilegítima de la libertad y robo”.