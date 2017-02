Otra víctima de los cortes de luz: un bebé murió tras un incendio en Los Hornos











Sucedió en un terreno de 146 entre 52 y 54, cuando una casilla ardió en llamas por la caída de una vela. Los vecinos no pudieron rescatar a una criatura de un año, que falleció en el acto. Otros dos menores lograron ser salvados

La falta de luz en la región, que en algunos barrios continúa desde hace más de una semana, volvió a tener una consecuencia trágica. Así como muchos ciudadanos aún siguen movilizados exigiendo el retorno del servicio eléctrico, la desolación, en este caso, fue el sentimiento que atravesó a los vecinos de Los Hornos, cuando se enteraron de una desgracia ante la cual ninguna persona puede permanecer indiferente.

Según el relato de testigos, una precaria vivienda ubicada en 146 entre 52 y 54 ardió en llamas ayer a la madrugada por la caída de una vela que se hallaba encendida, ya que en la cuadra aún se encontraban sin luz. La zona, de acuerdo a los lugareños, sufre cortes reiterados desde el temporal de viento y lluvia ocurrido el domingo 5 de febrero. A raíz del lamentable suceso, un bebé de un año perdió la vida.

Los investigadores determinaron que el siniestro se inició cuando en la casa descansaban tres menores, que aparentemente estaban solos, esperando la llegada de su madre. Sin embargo, el destino se les presentó de la peor manera. Raúl, vecino del lugar, habló con este medio y relató los pormenores del incendio. “Estaba durmiendo y escuché el ruido de los chicos que gritaban. Entonces me levanté, pero ya no pude hacer nada. Me traje a los dos chicos (un varón de 3 años y una nena de 7) para mi casa y estamos quebrados, porque el bebé quedó adentro sin por ser rescatado”, confirmó el frentista.

“Los bomberos llegaron al lugar pero no pudieron sacar a tiempo al bebé de entre las llamas. La madre no estaba en el momento del incendio. En el barrio estamos muy tristes”, agregó el hombre. Los frentistas corroboraron que la casilla, construida con materiales de chapa y madera, tuvo destrucción total y llamaron a la solidaridad de los ciudadanos platenses para paliar el desastre.

“Me quedé hasta tarde cuidándolos, apareció el padre de los chicos y se los llevó. Tienen que seguir para adelante, no queda otra. Ellos estaban destrozados, pero tenemos que ayudarlos a superar el desastre de la mejor manera. La pérdida humana es irreparable. Lo que sí podemos hacer es aportar para que tengan un nuevo hogar”, finalizó.

En el hecho tomó intervención la comisaría Tercera, comandada por Ezequiel Sánchez, y la causa, caratulada como “incendio seguido de muerte”, es investigada por la Unidad Funcional número 6.

