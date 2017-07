Robaron en una casa de Ringuelet mientras sus dueños no estaban

Sucedió ayer por la mañana, entre las 7.30 y las 8.30. Los implicados dieron vuelta la vivienda y se llevaron objetos de valor. Trabajaron con guantes y escaparon sin ser identificados, antes de que los propietarios regresaran

Un grupo no identificado de malvivientes ingresó ayer por la mañana a una vivienda del barrio Ringuelet en ausencia de sus moradores, sustrajo diversos objetos de valor y escapó sin dejar huellas.

El episodio se registró entre las 7.30 y las 8.30, en un inmueble emplazado en 4 bis entre 519 y 520. Una de las víctimas se comunicó con este medio para expresar su malestar y contar los pormenores del hecho: “Entraron cuando mi marido me estaba llevando al trabajo. Fue en un lapso de una hora, entre que los dos salimos con mi nena y él después volvió. Cuando entró a la casa, se encontró con todo revuelto”.

Según comentaron voceros, los sujetos habrían ganado el lugar a través del patio y accedieron al domicilio tras destruir dos ventanales. “Una vez que se metieron, dieron vuelta todo. La cocina, el comedor y las dos habitaciones. Ropa tirada por todos lados, libros. Un desastre hicieron. Además, se llevaron una computadora y una cámara”, comentó la joven.

Tras actuar con total tranquilidad, los sospechosos emprendieron la fuga sin poder ser identificados. Luego de descubrir la escena, la pareja de la muchacha decidió dar aviso a las autoridades a través de un llamado al 911. De esta manera, un móvil del Comando de Patrullas La Plata, coordinado por el comisario Ricardo Astopini, acudió a la escena para corroborar la denuncia. “La Policía vino rápidamente y después llamaron a los peritos para levantar huellas. Por lo que nos dijeron, los tipos trabajaron con guantes, por lo que no quedaron registros prácticamente”, aseguró.

Asimismo, intuyó: “No creo que haya sido al voleo. Pienso que tenían nuestros movimientos observados, porque cuando volvió mi marido ya no estaban. Afortunadamente, a mi hija la había­mos llevado al jardín maternal y no vio nada de esto. Pero tampoco podemos vivir así, pensando que un día nos pueden llegar a matar porque se creen dueños de nuestras vidas”.

Por último, explicó: “A un chico conocido también le robaron durante la madrugada, en 10 y 527. La zona está muy complicada, no se puede vivir más de esta forma. Y esto no es de ahora, hace un par de años que la situación no cambia. Realmente te da mucha impotencia”.