Gaich se queda: se cayó el pase a Rusia

Ayer se venció el plazo que tenía San Lorenzo para terminar de sellar la venta de Adolfo Gaich al CSKA Moscú. Ahora, sin ofertas concretas de otros clubes, la idea del club de Boedo es renovarle al delantero, siempre priorizando su venta.

Llegó la medianoche en Rusia y no se resolvió el punto de conflicto, que tenía como protagonistas a la representación del futbolista y la institución rusa. San Lorenzo ya no tenía demasiado que hacer en la historia más allá de esperar el visto bueno, que por el momento no llegó.

Lo cierto es que entre los clubes había acuerdo y la dirigencia del Ciclón esperaba poder concretar la venta para recaudar una suma importante que ayude a aliviar las cuentas de la institución, pero se cayó.