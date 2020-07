Gimnasia y Estudiantes: el mercado de pases se activó

El 1° de julio trajo consigo el inicio de un nuevo mercado de pases en el fútbol argentino, tal vez uno de los más difíciles, o el más difícil. En medio de la pandemia del coronavirus, los clubes se debaten entre reforzarse con algunos nombres o vender para hacerle frente a la inaguantable situación actual.

En Gimnasia y Esgrima La Plata la situación es compleja. Por un lado está un cuerpo técnico con Diego Maradona como DT con exigencias para el proyecto deportivo, y por otro, la posición económica en la que se encuentra el club.

Hoy la dirigencia Mens Sana apunta a vender para acomodar sus números y la deuda acumulada producto de la pandemia. También es cierto que las pretensiones de Diego no son muchas, en principio, mantener en el plantel a Harrinson Mancilla y Jorge Broun.

La institución Tripera se desprendió de varios jugadores en estos últimos dos meses, cada futbolista que se fue, significa un sueldo menos por pagar. Claudio Spinelli, con un salario elevado y sin tanta participación en el equipo, pasó por el Lobo sin pena ni gloria. Los casos de Brahian Alemán y Víctor Ayala son dos vínculos contractuales que afectan notoriamente en la caja del club.

Al uruguayo le buscan una salida, mientras que por el paraguayo, desde el lado de Maradona quieren que siga, sin embargo, el futbolista espera ofertas de afuera y tiene como prioridad salir de Gimnasia.

En el Lobo saben que al no haber descensos se pueden permitir no incorporar en este mercado de pases, no obstante, la idea es que lleguen dos futbolistas: un delantero y un mediocampista. Mientras tanto, no hubo ningún interés concreto por jugadores de Gimnasia, solo consultas, sin ofertas.



El caso de Estudiantes

El mercado de pases en el Pincha parece estar con más movimiento, sondeos, llamados y negociaciones para incorporar jugadores al plantel de Leandro Desábato.

La novela de José Sosa continúa teniendo capítulos y es por el único futbolista que Estudiantes realizó una oferta formal, ahora deberá aguardar al final del torneo de Turquía para conocer la respuesta del “Principito”.

Cristian Tarragona fue el primer apuntado por la dirigencia. Juan Sebastián Verón y Agustín Alayes le llevaron al “Chavo” el nombre del exdelantero de Patronato, y tras un seguimiento del DT, se comenzó con las negociaciones. Además, fue ofrecido al club Tomás Badaloni, el atacante de 20 años que juega en Godoy Cruz, y por el cual no descartan iniciar charlas.

El caso de Christian Cueva parece haberse enfriado, el peruano quiere jugar en la Argentina y Estudiantes lo quiere, sin embargo, su salario es muy elevado y no es prioridad.

Según pudo conocer este medio, el Pincha también consultó por Federico Milo, el lateral de último paso por Unión de Santa Fe tiene 28 años y se encuentra con el pase en su poder.

Por último, Rolando Ortíz, el juvenil paraguayo de 17 años que juega en Olimpia y sueña con ponerse la camiseta de Estudiantes, es el que estaría más cerca de ser el primer refuerzo en este mercado.