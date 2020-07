El Pincha va por el exgoleador del Patrón

En Estudiantes comenzaron a poner el pie en el acelerador en el mercado de pases. Si bien aún no hay fecha de retorno a los entrenamientos, y mucho menos a las competencias oficiales en el fútbol argentino, la secretaría técnica puso primera y ya negocia con un delantero. El Pincha está interesado en un exgoleador de Patronato, mientras que los de Paraná pusieron los ojos en un atacante del León.

Tras la salida del 9 del equipo Pincharrata, Mateo Retegui, el departamento de fútbol mantiene contacto con el representante de Cristian Tarragona. Según pudo saber el diario Hoy, el delantero de 29 años, de último paso por el Patrón donde convirtió nueve goles en 24 partidos, recibió el llamado de Estudiantes y las negociaciones de ahora en más las lleva la gente de su representación.

Tarragona realizó una gran temporada en el equipo de Paraná, sin embargo quedó libre debido a que el club de Entre Ríos no pudo cumplir con las exigencias del futbolista, quien pidió que se le compre parte del pase. Asimismo, Estudiantes no es el único interesado en el atacante, ya que también apareció Unión de Santa Fe, el equipo de Juan Manuel Azconzábal, que pretende contar con los servicios del jugador santafesino y tiene el plus de que el delantero es hincha del Tatengue.

Por otra parte, mientras el Pincha avanza para contratar al exjugador de Patronato, el equipo de Paraná consultó en las últimas horas por Federico González, con contrato vigente en Estudiantes de La Plata. El conjunto entrerriano busca reemplazar la salida del mencionado Tarrogona, y pensó en el exgoleador de Tigre.

Las actuaciones de González en Estudiantes no fueron positivas, por eso la dirigencia no ve con malos ojos dejarlo salir en caso de que llegue una oferta económica que le sirva a todas las partes. El goleador de la pasada Copa Superliga con el conjunto de Victoria no pudo afianzarse en el puesto y terminó jugando poco.

Las negociaciones continuarán con el correr de esta semana y se cocinará a fuego lento. Los dirigentes de Estudiantes de La Plata quieren ser pacientes y esperar a que se confirme la fecha de regreso a la actividad y el formato de torneo a disputarse en los próximos meses.