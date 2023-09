Luis Rubiales renunció a la Federación Española de Fútbol

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, renunció a su cargo luego de la polémica generada por su beso con Jennifer Hermoso el 20 de agosto.

La Selección Española de fútbol femenino logró el campeonato mundial pero luego se vio un tanto opacado por un episodio ocurrido entre Rubiales y la futbolista durante la ceremonia de entrega de premios.

Como se vieron en las imágenes, el presidente de la RFEF le dio un beso a la jugadora sin su consentimiento, lo que desató el conflicto y tuvo varias reacciones de la opinión pública.

En las últimas horas, el mandamás dejó su cargo y lo anunció en Twitter(ahora X): "Hoy he transmitido a las 21:30 horas al presidente en funciones, el señor Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. También le he hecho saber que también he dimitido de mi cargo en la UEFA para que se pueda cubrir mi puesto de Vicepresidencia".

“Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta", agregó Rubiales.

Asimismo, agregó que su familia ha “sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo”.

Cabe destacar, que después del beso Rubiales se había disculpado y dijo: "seguramente cometí un error, tengo que reconocerlo. Bueno, en un momento de euforia sin ninguna intención de mala fe, pues pasó lo que pasó". Pese a esto, días más tarde afirmo que iba a "luchar hasta el final", y que el beso fue “mutuo, eufórico y consentido”, algo que desmintió Hermoso.

Con la renuncia del presidente, la Junta Directiv convocará a elecciones para encontrar un sucesor.