Sánchez Miño se acerca, Facundo Mura se va

El mercado de pases en Argentina va llegando al cierre. El próximo jueves a las 18 el libro cerrará oficialmente, aunque este fin de semana podrán darse de baja varias negociaciones, ya que los jugadores que firmen planilla en un equipo durante la primera fecha no serán habilitados para vestir otra camiseta.



En este sentido, Facundo Mura no firmará planilla en el encuentro de mañana ante el equipo de Gallardo, para en las próximas horas viajar a Santa Fe y sellar su vínculo con Colón, a préstamo por 12 meses y con opción de compra.



Además, en las últimas horas en Estudiantes avanzaron para cerrar definitivamente el regreso de Juan Manuel Sánchez Miño al club. Su arribo se terminaría de definir entre mañana y pasado, para así contar con el exjugador del Elche para la segunda fecha, cuando el Pincha visite a Godoy Cruz en Mendoza. Sánchez Miño quedó libre del club español y, de no mediar inconvenientes, vestirá nuevamente la camiseta Albirroja. Deberá viajar a City Bell, pasar la revisión médica y estampar la firma que lo vincularía con el club por una temporada.