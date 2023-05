33 años de Pasión: Nicolás Russo lanza su libro sobre su trayectoria como dirigente de Lanús

Nicolás Russo presentó el libro sobre sus 33 años como dirigente de Lanús.

Acompañado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia; el entrenador Miguel Ángel Russo; y la máxima autoridad del Club Atlético Lanús, Luis María Chebel; entre otras personalidades; el ex presidente del Granate y actual diputado provincial por el Frente de Todos, Nicolás Russo, presentó su libro “Lanús, un sueño hecho realidad”, una obra que recorre sus 33 años como dirigente deportivo. El evento se llevó a cabo este jueves 18 de mayo en el Microestadio Antonio Rotili.

En su libro, Russo repasa sus inicios como miembro de la Comisión de Tribuna (encargada de la construcción del estadio de cemento), su experiencia como hombre fuerte del fútbol del Granate y, por supuesto, los seis títulos obtenidos por la institución durante su etapa como directivo. Tres de ellos, durante su segunda presidencia, con aquel gran equipo conducido por Jorge Almirón que logró dar tres vueltas olímpicas y alcanzó ni más ni menos que una final de Copa Libertadores.

Tapia aportó a la obra con un sentido prólogo en el que hace hincapié en la vocación de servicio de Russo y cómo supo construir, acompañado por un nutrido grupo de dirigentes, a una de las instituciones modelo del fútbol argentino. “33 años como dirigente no son pocos y yo creo que en la vida siempre hay que dejar algo y Nicola cosechó títulos en esta gran institución y siempre me ha acompañado en mi gestión en la Asociación del Fútbol Argentino”, expresó el presidente campeón del mundo, uno de los más vivados por el público presente.

En cuanto a Miguel, ex director técnico de Lanús en los ascensos de 1990 y 1992 y autor del epílogo del libro, rememoró bajo mucha emoción sus primeros años como técnico y valoró el crecimiento de Russo como dirigente.

"Estoy muy emocionado. Me encontré con un montón de gente a la que quiero y no veía hace tiempo. Estoy enamorado de la gestión que tuvimos en el club, empezamos de muy abajo”, expresó Russo durante la presentación del libro, que él mismo comenzó a escribir durante la pandemia y en el que cuenta detalles sobre el crecimiento deportivo, económico e institucional del club y revela historias inéditas sobre el día a día con jugadores, directores técnicos y dirigentes.



Desde el día en que exigió la renuncia de un presidente porque creía equívocamente que la dirigencia no tenía aspiraciones de ascender hasta la vez que cerró el pase de un afamado goleador en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida.

También dijeron presente en el Rotili José Sand; Lautaro Acosta; Héctor "El negro" Enrique; Armando González; Gonzalo Belloso; Agustín Pelletieri; Gabriel Schürrer; Fabian Mainardi; Héctor Baillié; Marcelo Ojeda; Oscar Mena; Gustavo Bartelt; Cristian Fabbiani; Mauricio Romero; Sebastián Salomón; Tomás Belmonte; Patricio Hernández; Ezequiel Carboni; Miguel Ángel Brindisi; Julián Kmet; Lucas Alesandria; Rodrigo Acosta; Pablo Sánchez; José Romero; Manuel Santander; Daniel Córdoba; Ángel Sánchez; Sergio Marchi; Daniel Angelici; Pipo Marin; Daniel Arroyo; y Nicolás Mantegazza, entre otros.

“Lanús, un sueño hecho realidad”, de 569 páginas, ya se encuentra a la venta en la Tienda Granate (local de merchandising ubicado en Cabrero y Guidi). El dinero recaudado será destinado al área del Fútbol Femenino de la institución.