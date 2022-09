A 68 días del Mundial, así llegan los rivales de la Selección

Resta poco más de dos meses para que comience el Mundial de Catar, donde la Selección Argentina buscará el título tan ansiado. Con la cobertura de diario Hoy y la Red 92 desde el lugar de los hechos, el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará en fase de grupos ante Polonia, Arabia Saudita y México, por el Grupo C. Por esta razón, repasamos, anticipamos y detallamos cómo llegan los rivales del seleccionado argentino a la cita mundialista de noviembre.

Las selecciones ya están listas para luchar por el título en Catar. Ejemplo de eso es Polonia, que partirá como el segundo favorito del Grupo C, el cual compartirá con Argentina, Arabia Saudita y México. Polonia viene de clasificar al Mundial en la segunda posición del grupo de las Eliminatorias Europeas con 20 puntos (seis partidos ganados y dos empatados). Por esa razón, debió jugar el repechaje donde eliminó a Suecia por 2-0. El equipo que dirige tácticamente Czesław Michniewicz tiene como figura rutilante a Robert Lewandowski, quien lleva 76 goles en 132 encuentros con su Selección.

Otro de los rivales del Grupo C que tiene aspiraciones a pasar de ronda y complicarle las cosas a Argentina es México. Viene de clasificar al Mundial luego de terminar segundo en las Eliminatorias de la Concacaf con los mismos puntos que Canadá, pero menor diferencia de gol. El conjunto dirigido por el argentino Gerardo Martino cosechó 28 unidades gracias a ocho victorias, cuatro empates y dos caídas. En tanto, en la Copa Oro llegó a la final ante Estados Unidos con el que cayó por 1-0.

El equipo del Tata, cuestionado después de la derrota en el último amistoso ante Paraguay, sigue en estado de alerta tras conocer la impactante lesión que sufrió Hirving “Chucky” Lozano, quien tuvo que ser retirado en el carrito por los servicios médicos luego de un fuerte choque de cabezas y, de no recuperase positivamente, podría ser baja del Mundial de Catar 2022.

México no da para disgustos en su espera al Mundial: ya sufrió una baja definitiva a mediados de agosto, que fue la de Jesús “Tecatito” Corona (29 años, jugador del Sevilla), que sufrió una grave lesión que le demandará no solo operación, sino la imposibilidad de volver a las canchas antes de la Copa. En consecuencia, Corona, figura de México, no podrá decir presente en la cita mundialista.

Mientras que, por último, se encuentra Arabia Saudita, tal vez el rival más accesible en la previa. Arabia Saudita viene de clasificar al Mundial en la primera posición de su grupo con 23 puntos, siete partidos ganados, dos empatados y uno perdido. En tanto, en la Copa Asiática 2019 perdió en octavos de final ante Japón. Salem Al-Dawsari es un futbolista de 30 años que se desempeña en el Al Hilal como delantero y su club anterior fue el Villarreal. Por otro lado, participó en el Mundial anterior con su selección.

Se vienen los amistosos para la Scaloneta

Ya con la prelista de los convocados en mano, la Selección Argentina confirmó sus amistosos para la fecha FIFA de septiembre en Estados Unidos. El combinado de Lionel Scaloni afrontará sus últimas pruebas de fuego antes del Mundial de Catar 2022. El astro argentino será nuevamente la cabeza de una delegación que enfrentará a Honduras en Miami, el 23/9, y a Jamaica en Nueva York, el 27/9. Los partidos se disputarán en el Hard Rock Stadium y el Red Bull Arena, Nueva Jersey, respectivamente.