A Boca le falta lucha, temperamento, sacrifico y liderazgo

Por Daniel “Profe” Córdoba

Si el fútbol no se jugara con los pies y sí con las manos sería un deporte en donde predecir el ganador sería fácil. Pero el fútbol se juega con los pies y eso lo hace que sea inverosímil impensado y sorprendente.

Por eso vemos que los tres equipos que tienen mejores planteles les cuesta tanto ganar. A River le costó muchísimo imponerse de local y apenas lo logró sobre el final con un gol de Borja en la última fecha. Estudiantes tranquilamente podría haber perdido con un equipo que prácticamente no se reforzó del que jugó el torneo nacional como Aldosivi. Y Boca, cada partido juega peor.

El equipo de Gago tiene un material humano excelente. Cualquier jugador de Boca sería titular en cualquier otro club del fútbol argentino.

Boca fue a jugar el primero de los dos repechajes para entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y lo perdió en una cancha que conozco muy bien con Alianza Lima jugando un muy mal partido de principio a fin.

En el entretiempo le escribí a mi hijo: Alianza Lima 1, Marchesín 0… Porque realmente si no fuese por el arquero de Boca el primer tiempo ya hubiese terminado en goleada y el segundo tiempo más aún. Si no fuese por su arquero Boca se podía haber traído un resultado catastrófico por más que la revancha sea en La Bombonera colmada con todo lo que eso implica pero con un solamente 1 a 0 en contra es revertible para Boca y puede tranquilamente pasar distancia.

Ahora y más allá que pase a distancia y que algunos digan si no pasa es el fin de ciclo (uno de los ciclos que sería un mini ciclo porque empezó hace poco), Boca juega mal con un equipo. Juega realmente muy mal contra el otro. Y encima le cuesta salir con la pelota. Pero sobre todas las cosas, no marca y tampoco se lo ve al equipo con esas actitudes de grupo que se puede ir a Vietnam a pelear y vos sabes que vas a ganar la batalla. Es como que tiene mucho talento pero le falta lucha, temperamento, sacrificio y liderazgo. Realmente le faltan muchas cosas.

¿De quién es la responsabilidad de que esas cosas que están faltantes aparezcan? Debería ser de su cuerpo técnico pero creo que a veces los técnicos no pueden hacer lo que por h o por B el grupo o no quiere o no puede…