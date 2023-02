A entrenar los brazos...

Es probable que la mayoría de nuestros lectores hayan participado en algún momento de su vida de una pulseada, ya sea en el colegio, la casa, el barrio o en competición. La lucha de brazos es una modalidad de combate que ha acompañado a la humanidad desde tiempos muy remotos.

Los primeros datos se remontan al antiguo Egipto, civilización que retrató esta práctica en una pintura datada alrededor del año 2.000 a.C. En la imagen, los contrincantes se sientan frente a frente en una mesa, juntan las palmas de sus manos y plantan los codos en la superficie, para luego intentar forzar el brazo del otro hacia abajo con el objetivo de hacerlo tocar la mesa. En los últimos años, este deporte creció considerablemente en Argentina y también en nuestra región. Genaro Marino, referente de Lucha de Brazos La Plata, dialogó con diario Hoy para contar en detalle las actividades que realizan y el formato de las competencias.

“Desde chico me gustaba jugar entre amigos (lo cual hoy no recomiendo), y cuando me vine a estudiar a la ciudad hace más de 10 años, comencé a buscar si en Argentina se practicaba como deporte. Aquí no había ningún centro de entrenamiento, pero sí personas que lo habían practicado. Por redes sociales llegué a grupos de otras localidades. Así pude participar en mi primer torneo, en el que claramente no conseguí nada, pero me sirvió de experiencia y para entender que era una disciplina”, comentó Marino.

Consultado sobre el desarrollo de la disciplina en la región, el joven oriundo de Salto explicó: “De a poco fui aprendiendo, me fui puliendo en la disciplina. Y decidí crear una pagina en Facebook llamada Lucha de brazos La Plata, para que la gente conozca la actividad y ver si podía encontrar a alguien que quiera iniciarse y así tener un compañero de entrenamiento. Fue así como se sumó el primer alumno, que hasta el día de hoy sigue, ya no como alumno sino como amigo y compañero de entrenamiento. Tenemos una página de Instagram con seguidores de todo el mundo”.

Por último, Genaro se refirió al crecimiento de la actividad en los últimos años: “No hay sábado en que las pulseadas no estén presentes en el gimnasio, obviamente el grupo creció aún más, ya somos más de 15 personas activas. Un camino largo pero que sirvió para cumplir el objetivo: enseñar correctamente, de manera segura, seria, y competitiva. Es una hermosa actividad. Desde ya más que invitados quienes quieran sumarse, no hay limite de edad, mucho menos de géneros, siempre un ambiente de camaradería para ayudarnos entre todos a crecer como deportistas”.

Para tomar nota...

En la actualidad, se organizan competencias en más de 100 países de todo el mundo y la cantidad de miembros de la World Armwrestling Federation (Federación Mundial de Lucha de Brazos) está aumentando. Las categorías de competición se dividen por peso e incluyen tanto hombres como mujeres, categoría juvenil y categoría masters como así también categorías adaptadas.

Las competencias se dividen en categorías por peso y por brazo siendo que se realizará una competencia de brazo derecho y luego de ésta la de brazo izquierdo. El formato competitivo es por doble eliminación y los combates no tienen tiempo mínimo ni máximo de duración.

La cantidad de combates se establece por la cantidad de inscriptos en esa categoría de peso y en los resultados del atleta. Por eso es probable que se realicen al menos dos luchas y, en el caso de seguir avanzando en la grilla, se puede llegar hasta 6 u 8 combates.