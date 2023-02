Estudiantes busca el rumbo en City Bell

Cambiar para mejor. Abel Balbo y compañía saben que el equipo hasta el momento no funcionó. En algún punto porque los futbolistas aún no encontraron su mejor versión y por otro lado, el entrenador todavía no le encontró la vuelta a la idea de juego que quiere proponer en un esquema que, por le momento, no le dio réditos. Por eso, con charlas de por medio y un grito de guerra de parte del hincha de Estudiantes en el final del partido que terminó con derrota ante Lanús en Uno, el técnico realizó pruebas en el Country Club de City Bell.

Si bien no hay un 11 confirmado y recién empezará de definir el equipo en la práctica de hoy, el DT tiene la intención de realizar algunas variantes. En primer lugar aguardará la recuperación de Leonardo Godoy, quien ya superó su molestia muscular y ayer empezó a intensificar los ejercicios en la cancha número 1 del predio, mientras que la otra variante tiene que ver con el posible ingreso de José Sosa en el equipo. Sin embargo, todavía no está resuelto quien saldría para la inclusión del Principito. Hay dos posibilidades: que salga Jorge Rodríguez del equipo, mientras que la otra sería resignar un delantero y sumar un mediocampista más. En ese caso, el 11 sería con: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Juan Cruz Guasone, Zaid Romero, Emmanuel Mas; J. Rodríguez, Santiago Ascacibar; Benjamín Rollheiser, José Sosa, Matías Godoy; Mauro Boselli.

La buena noticia es que Leonardo Godoy superó con éxito la molestia muscular, que lo marginó del partido ante Lanús, y estaría en condiciones de pegar la vuelta, por lo menos, para ir al banco de los suplentes en Mendoza. De esta manera, reemplazaría a Eros Mancuso en el lateral derecho. Otro jugador que está en condiciones de volver a ser tenido en cuenta tras superar una grave lesión de rodilla es Ezequiel Muñoz. El defensor ya se entrena a la par de sus compañeros y recuperó el tono muscular, por lo que si el cuerpo técnico lo requiere, podrá volver a convocarlo.

Cabe recordar que el Pincha estará viajando mañana rumbo a Mendoza ya que el sábado, desde la 19.15, estará visitando a Godoy Cruz, en busca de la primera victoria en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, la cual lo tiene como uno.