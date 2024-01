¡A pinchar el barco del Pirata!

Por Daniel “Profe” Córdoba

Estudiantes de La Plata enfrenta a Belgrano de Córdoba, cerrando la primera jornada de la Copa de la Liga, desde las 21 en el estadio Uno. Eduardo Domínguez y compañía pretenden dar un paso positivo en el debut del campeonato local.

En la cancha de Lanús, hace unos días, el Pincha enfrentó al ignoto equipo Argentino de Monte Maíz; y realmente hay que encontrarle mucho pero mucho sentido a partidos como este realmente si es un torneo federal. No estoy de acuerdo, porque el federalismo tanto en el fútbol como en cualquier cosa es otro tema.

Como era lógico que pasara, Estudiantes marcó diferencias desde el inicio y, mediante Correa y Méndez, consiguió, no con mucha oposición, llegar a un 2-0 y prácticamente eso terminó el partido. En el segundo tiempo hubo cambios de los dos lados, tuvo el descuento de Monte Maíz y lo erró.

Los platenses tuvieron un penal que sí fue, a Lollo; y se lo atajaron a Piatti. Después empezaron a aparecer desde el primer partido del año la incapacidad o mala intención, algo que no tiene que ver con el fair play, que es inventar un segundo penal para Estudiantes y que Méndez convirtió. Sí fue penal, y claro, el que Ascacibar cometió a un jugador de Monte Maíz; y llamativamente no fue cobrado, después de que Zozaya en dos oportunidades evitara la caída del arco albirrojo con dos reacciones maravillosas. Ese sí fue penal y pudiese haber puesto el partido 2-1. Sin embargo, ese no lo vio el árbitro, pero sí inventó uno en el área del equipo más débil y con menos prensa.

Creo que no tiene sentido un análisis individual de los jugadores del equipo de 55 y 1, porque solamente con ver el recorrido de cada uno de los rivales y el recorrido de cada uno de los integrantes del equipo platense basta. Así comenzó el certamen más federal del país.