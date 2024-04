Abel Balbo vuelve a La Plata tras su paso fugaz por el Pincha

El partido entre Estudiantes de La Plata y Central Córdoba por la Copa de la Liga de este sábado en el estadio Jorge Luis Hirschi tendrá más de un condimento. No solo porque los tres puntos se volvieron una necesidad vital para el Pincha, que perdieron tres de los últimos encuentros por la en el certamen domestico y, de no ganar, quedarían muy complicados para entrar a los playoffs; sino porque se dará la vuelta de Abel Balbo al estadio de 1 y 57, a poco más de un año de su polémica salida.

Balbo dirigió apenas 7 partidos a Estudiantes. Pese a que su llegada había generado mucha expectativa en el club, tres derrotas, dos empates y dos triunfos bastaron para que la directiva Pincha lo cesara en su cargo. No obstante, antes de marcharse, el DT protagonizó un cortocircuito con uno de los referentes del plantel: Mariano Andújar.

Hace algunos meses, el propio Blabo confesó: “Mariano atajó siempre hasta el último partido. Lo que pasa es que hasta la semana previa a ese partido (0-2 con Unión en Santa Fe) nosotros habíamos jugado seis partidos oficiales, cinco por campeonato y uno por Copa Argentina. Habíamos ganado dos, perdido dos y empatado dos. No eran buenos los resultados, pero tampoco tan desastrosos. Vienen dos dirigentes a darme el ultimátum en la semana en la oficina. Si no ganamos, te tenés que ir. Y me dieron a entender que habían hablado con Mariano”. Y prosiguió: “No me lo dijeron, pero me dieron a entender (que Andújar no quería que siguiera como DT). Entonces yo, lógicamente, no lo puedo tener en el arco en ese momento y tomé la decisión de dejarlo en el banco por eso. Si no, Mariano hubiera seguido jugando”. Y cerró: “Qué dijo él, no sé. Ya pasó. Por eso tomé esa decisión. Si hubiéramos ganado y seguía, hubiera vuelto al arco porque para mí era él el titular. En ese momento sentí que no confiaba en mí”.

Ahora, un año después, Balbo vuelve y no pasará desapercibido.