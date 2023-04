Abogado de Independiente: “Esto es una sentencia de muerte para el club”

La dirigencia de Independiente había hecho una denuncia contra la conducción anterior, la de Hugo Moyano, por administración fraudulenta en la contratación del futbolista Gonzalo Verón, por el que el Tribunal Laboral Número 2 de Avellaneda condenó al Rojo a pagarle $2.332.081.796 al jugador en concepto de indemnización doble por despido en pandemia. Con respecto a esto, Christian Poletti, el abogado de Independiente, sentenció que la situación que está viviendo el club es la quiebra, debido a que calificó que resulta imposible pagar semejante dinero en una demanda laboral, ayer en el programa partidario Muy CAI Radio.

“Realmente esto es la quiebra de Independiente. No podés pagar semejante dinero en una demanda laboral. Es imposible. Sinceramente nunca leí una sentencia laboral como la de Verón a Independiente. No existe. Siempre se supo que no se iba a contestar la demanda”, señaló Poletti.

Por otro lado, se refirió a la gestión anterior que fue presidida por Hugo Moyano: “Lavado de activo es lo que creemos nosotros que existió acá en este caso. Estamos trabajando para decretar a todos los culpables que hayan tenido que ver. Le hicieron un daño muy grande al club. En unas semanas estudié el asunto. No tardé meses. Tenemos una sospecha muy grande. Hay delitos que serán mostrados en la Justicia. No tengo dudas de que hay culpables, soy optimista”.

Luego, el abogado manifestó: “Han tenido la intención de llevar a causas ajenas beneficios de Independiente. Creemos que hubo una conducta ilícita con penas de hasta 10 años de prisión. Puede haber gente que termine presa”.