Adorado Rim viene de repetir y espera la visita de Descamisado

Jueves de acción en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo con una oferta de 12 turnos entre las 13 y las 18. De la programación se destaca la disputa del tradicional Clásico Pedro Goenaga (G II-1.500 mts.) que es una nueva instancia del proceso selectivo de los potrillos. Ubicado en el tercer turno de programación, está reservado para potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2021, con un peso uniforme de 55 kilos. Una versión bastante desteñida de este tradicional enfrentamiento, peldaño anterior a la disputa de la Polla de Potrillos. Decimos esto, porque al llamado han respondido ocho ejemplares de los cuales tan solo tres, Adorado Rim, Descamisado y Arcanum son ganadores. Ello los convierte en candidatos primarios para luchar por los $3.965.000 de premio que le espera al vencedor.

Del trío vamos a confiar nuestro voto al local Adorado Rim que viene de hacerse clásico el pasado 19 de abril al dejar en el camino a Arcanum, al que precisamente hoy vuelve a enfrentar, en ocasión del Clásico Luis María Doyhenard (G III-1.300 mts.) mostrando un salto de calidad porque venía de salir de perdedor. Con la marca en el orillo, nacido y criado en el Haras “Firmamento”, y en manos del joven entrenador Adrián “Cebolla” Reisenauer hoy buscará un nuevo ascenso en el proceso selectivo. Pero no la tendrá fácil porque de los máximos baja Descamisado, un potrillo al cuidado de Juan José Etchechoury que tuvo un debut triunfal el pasado 18 de abril sobre 1.400 metros en Palermo ganando en forma por demás convincente, lo cual motivó a la gente del stud “El Basti” a bajarlo a esta pista con intenciones de repetir dicho desplazamiento. Y tercero en discordia, por peso propio, ubicamos a Arcanum que tiene el roce Clásico como para ser protagonista. Así que, como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas”, y con seguridad, va a ser un “carrerón”. Hagan juego, señores.

1° Carrera PREMIO: LUNERO CAT (2013) - Distancia 1.100

5P 7P 5S 7L 1 LEJANO BLUES z 3 56 BORDA GONZALO D.

4L 9L 0P 0P 2 DALHAM z 3 56 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

0L 8L 7S 0S 3 QUE TAL OREJA z 3 56 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

Debuta 4 EBRIO PERDIDO z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 5 EQUINOCCIO LU z 3 56 DELLI QUADRI MATIAS H.

8L 0L 8L 5T 6 OJO RUFIAN zc 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-3

0L 7L 7L 0L 7 PANDE SPROUT z 3 56 PINTOS JUAN I.-4

6L 2L 2L 4L 8 DELIVERY A CHUCK z 3 56 PERALTA JORGE L.

2P 4P 6L 6S 9 CATCH THE LEAF z 3 56 GUIDA JOAQUIN-4

8L 8L 6L 6L 10 GRAND LEALTAD JET z 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.

7P 0P 4S 2L 11 MONDELLO z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

2° Carrera PREMIO: CRIOLLO TENAZ (2011) - Distancia 1.600 metros

4P 4P 4P 5P 1 POSEDONIA a 4 57 GARCIA WALTER L.-4

8L 9L 0L 8L 2 ASOMBRADA VEGA z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-3

9P 7L 3L 0L 3 CLEAR RUN z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

8P 4P 3P 5P 4 CONSOLAME LUNA t 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

3L 8L 9P 9L 5 BABY CHARITA z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

5L 6L 7P 7L 6 AGUA DE LA REINA z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

0L 4L 7 CUENTERA PAT t 4 57 PINTOS JUAN I.-4

4S 3P 4S 2P 8 STORM REVENGE z 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

3° Carrera PREMIO CLASICO PEDRO GOENAGA (G2) - Distancia 1.500 metros

5L 3L 6L 1 TIFON MOI z 2 55 REYNOSO GUILLERMO S.

1L 2L 2L 3P 2 ARCANUM z 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

2L 4L 2L 3L 3 COME UPON z 2 55 AGUIRRE WALTER A.

1P 4 DESCAMISADO z 2 55 CALVENTE GUSTAVO E.

6L 7L 4L 9L 5 CHE SANTI zc 2 55 CACERES FRANKLIN D.

7L 2L 3L 6L 5a REDENTOR SCAT a 2 55 ARMOHA LEOPOLDO M.

6L 1L 1L 6 ADORADO RIM z 2 55 CABRERA ANIBAL J.

6L 8L 6L 0L 7 LE QUOTIDIEN z 2 55 MARTINEZ ELIAS D.

4° Carrera PREMIO: LUNERO CAT (2º TURNO) - Distancia 1.100 metros

Debuta 1 RESPLANDECIENTE zc 3 56 GALLEGO ARIEL A.-4

5S 3S 3S 6L 2 BOMB HALO z 3 56 PERALTA JORGE L.

Debuta 3 VASCO CIPAYO z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

6L 2L 4 GATO MOLINA a 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

6S 2L 9L 0L 5 OLEO JUST zd 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

4L 6 SECURITY IN MY EYES a 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 0L 0L 0L 7 TOP PRATEADO t 3 56 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

6P 7L 8 EXPRESSIVE KA z 3 56 GARCIA WALTER L.-4

0L 9L 9L 0L 9 BELEROFONTE zc 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

0L 8L 7L 8L 10 PORT ISAAC z 3 56 MARINHAS ANDREA S.

9L 9L 2L 3L 11 ROMANO SAR a 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

5° Carrera PREMIO: AMIGAZO SKY (2023) - Distancia 1.200 metros

1L 1 TALENTO EMERGENTE a 2 55 PERALTA JORGE L.

6L 7L 4L 1L 2 CURIOSO AZTECA a 2 55 ARREGUY FRANCISCO A.

1L 3L 7L 7P 3 NOTABLE ISLAND z 2 55 MENENDEZ FRANCO D.

1L 4 PORTEÑO Y BAILARIN z 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

1P 5 ELVIS SONG z 2 55 BORDA GONZALO D.

2L 3L 4L 1L 6 COPADO SAHENGE z 2 55 ORTEGA PAVON EDUARDO

2L 1L 5L 7 SPACCANAPOLI z 2 55 DIESTRA PEDRO E.

6° Carrera PREMIO: THOMAS CALL (2019) - Distancia 1.100 metros

5S 7L 2L 1L 1 TAN CREYENTE a 4 57 PINTOS JUAN I.-4

6L 8L 0L 6L 2 DISTINGUIDA EVA z 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

4P 0P 1P 4P 3 LA AGRIMENSORA z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

1L 0L 0L 4L 4 MIQUITA z 4 57 DIESTRA PEDRO E.

4P 8P 4L 3L 5 E SOCIABLE z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-3

4L 7L 8L 9L 6 BLUE AGAIN a 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

1L 4L 0P 5L 7 REINA DEL AZAR t 4 57 GUIDA JOAQUIN-4

0L 7L 9L 7P 8 TENER ESPERANZA zd 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

7° Carrera PREMIO: EMMANUEL (2012) - Distancia 1.400 metros

0L 7L 6L 0L 1 LA DEL VOLGA z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-2

4L 6L 8L 4L 2 VALID MORA t 3 56 CACERES FRANKLIN D.-3

8L 0L 8L 5L 3 BELLA MARE zc 3 56 PINTOS JUAN I.-4

9L 8L 0L 0L 4 MISS FRANCE z 3 56 GARCIA ROLANDO L.-4

0L 6L 5L 0L 5 SERA TU VOZ z 3 56 XX

6P 8L 6L 5L 6 DORADA GIRL z 3 56 MARINHAS ANDREA S.

2L 7 EAGLE VIEW z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

8L 9P 9P 8 MAGIC QUEST z 3 56 XX

8L 7L 3L 9 MASTER BLUE'S t 3 56 CABRERA ANIBAL J.

7L 0L 7L 4L 10 CHE SABROSA a 3 56 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

8S 4L 6S 6S 11 ATOMIC TOAST z 3 56 CONTI SANTIAGO F.-4

0L 0L 12 HONOUR ON THE BEACH z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

0L 13 STORM MILAGROSA zd 3 56 CACERES LUIS A.

0S 3S 3S 14 MADRE QUERIDA z 3 56 BORDA GONZALO D.

8° Carrera PREMIO: HARLAN'S CACHET (2015) - Distancia 1.600 metros

4L 5L 8L 3L 1 VIEJO BARREIRO a 6 54 AVENDAÑO JOSE M.-2

5L 0P 9L 1P 2 IL FATTO a 6 54 GOMEZ DARIO R.

5L 4L 4L 1L 3 RUBIA AWE (H) a 6 54 ARREGUY FRANCISCO A.

2L 1L 4P 5L 4 SANTORUS a 6 54 MARTINEZ ELIAS D.

2L 2L 6L 4L 5 OLYMPIC GIRL (H) a 7 54 GUIDA JOAQUIN-4

5L 8L 5L 6L 6 CORRA CANDY (H) a 6 54 SANDOVAL CARLOS S.

5L 4L 2L 0L 7 TORNAZOLADO z 6 62 MARINHAS ANDREA S.

5S 2S 2S 6P 8 VIVI JURANDO z 6 56 SALAZAR RAMIRO E.-3

9° Carrera PREMIO: SOBRE ACTION (2017) - Distancia 1.500 metros

2L 3L 2L 2L 1 EH CUMPA t 5 57 BALMACEDA LAUTARO E.

5L 5L 6L 8P 2 TRANS LUCK z 5 57 CACERES FRANKLIN D.-3

5L 9P 3P 8P 3 BLOOD FOR CHULLO z 5 57 PINTOS JUAN I.-4

4L 0L 6P 0L 4 HAPPY CHUCK z 7 55 FERNANDEZ LUIS M.

5L 4L 4P 5P 5 ICY VASCO z 5 57 MATURAN WALTER R.

6L 0P 3L 1L 6 CIMANOV z 5 57 ENEA FACUNDO D.-4

5P 9P 9P 7L 7 DANIGEN a 5 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

5L 4L 4L 1L 8 GRITO SAGRADO a 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-3

0L 5Z 6Z 6T 9 HABEEB z 5 57 PERALTA JORGE L.

0L 1L 6L 5L 10 BUEN DURAZNO a 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

5L 4L 0L 3S 11 BERMELLO z 5 57 ARIAS DANIEL E.

4L 9L 3L 3L 12 DON SATURNO a 5 57 AGUIRRE WALTER A.

8L 9L 6P 4S 13 JACKSON ONE z 5 57 CHAVES URBANO J.

5S 2L 1L 4L 14 FIND YOUR DREAM z 5 57 GOMEZ DARIO R.

10° Carrera PREMIO: BETHYSMAL (2016) - Distancia 1.000 metros

6L 2L 0L 7L 1 GLOBAL MEMORIES a 5 57 CACERES FRANKLIN D.-3

2L 5P 3L 6L 2 AGNUS DEI a 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-3

0L 7L 6L 9L 3 SOL EMBRUJADA z 5 57 MENDEZ KEVIN E.-4

5L 3L 1L 6L 4 ANTROPOLOGY zd 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

6L 4L 3L 3L 5 FLOR DE VISTA zc 5 57 XX

7P 4S 6L 0L 6 MUSUA z 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

2L 1L 3L 2L 7 PIBA CAUSE zc 5 57 CHAVES URBANO J.

2L 6L 4L 0L 8 AKILINA a 5 57 CABRERA ANIBAL J.

5L 0L 9P 9S 9 ADDED VALUE z 5 57 PERALTA JORGE L.

4L 3d 2d 3d 10 GAUCHA REBEL a 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

2S 4L 6S 0L 11 LA LABIOS PARTIDOS a 5 57 ARIAS DANIEL E.

11° Carrera PREMIO: ACROSS THE GULCH (2021) - Distancia 1.200 metros

3P 3P 4P 6P 1 REE AIROSO a 4 57 CHAVES URBANO J.

6L 3Z 7S 0L 2 CLARO SILVESTRE z 4 57 TORRES ROBERTO M.

7L 3L 9L 3L 3 SOÑADOR DUBAI z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

7L 3L 8P 0L 4 WINNING KELLER z 4 57 XX

0L 5Z 4L 6L 5 JOVIS z 4 57 PERALTA JORGE L.

7L 0P 1L 5L 6 METAL PRECIOSO t 4 57 SEDIARI GABRIEL A.

5L 0L 7L 2L 6a OSITO SPRING a 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

4L 2L 1L 3L 7 SISSON CATCH z 4 57 MENDEZ KEVIN E.-4

3L 9L 7L 8P 8 SODERLING z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-3

4P 2P 9L 0L 9 GALANSINO zn 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

2L 9L 2L 2L 10 CAT CAPO z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

0L 9L 0L 8L 11 NAIPE FINO z 4 57 GALLEGO ARIEL A.-4

8S 0L 8S 6L 12 RODO z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

LOS CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPODROMO DE LA PLATA:

1ra.) 11 – 9 – 8

2da.) 8 – 4 - 5

3ra.) 6 – 4 – 2

4ta.) 4 – 11 – 6

5ta.) 4 – 5 - 1

6ta.) 3 – 5 – 8

7ma.) 7 – 14 – 9 - 11

8va.) 8 – 2’ – 7

9na.) 1 – 14 - 5 - 11

10a.) 7 – 5 – 2

11a.) (6 – 6 A) – 7 – 12 - 10