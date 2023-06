Al Tripero nuevamente le faltaron ideas

La derrota del Tripero automáticamente lo dejó afuera de la edición 2023 de la Copa Sudamericana ya que debía ganar sí o sí por dos goles de diferencia y luego esperar un triunfo de Goiás contra Independiente Santa Fe en Bogotá. Sin embargo esa victoria no se le dio porque nuevamente Gimnasia mostró una pálida imagen a pesar de un gran comienzo. Como sucedió la semana pasada contra Central Córdoba en Santiago del Estero, el Albiazul tuvo chances muy claras en los primeros minutos pero luego se fue desinflando y ya el segundo tiempo fue muy flojo.

Con pocas ideas en ataque, al Lobo le costó mucho generar juego si no era por la banda izquierda por Benjamín Domínguez mientras que los presentes de Ignacio Miramón, Alan Lescano y Franco Soldano no son los mejores y eso se ve reflejado en el campo de juego. Con un mediocampo que no está en sintonía y no encuentra estar en su mejor versión, la química del 11 se va perdiendo con los minutos sumado a que Cristian Tarragona fue de lo más destacado pero termina haciendo un gran desgaste físico al bajar para intentar crear esas rutas de pase y tener chances de gol.

La seguridad de Tomás Durso con grandes atajadas y los centrales no alcanzó porque mediante un inoportuno rebote la U terminó convirtiendo el gol, pero fueron de lo más regular en un Gimnasia que sigue sin encontrar el camino con esta formación 4-2-3-1 y algunos intérpretes. Nuevamente con cambios tardíos o que no entran en sus posiciones, el Mens Sana debe mejorar mucho. En medio de todo esto, además jugó casi todo el segundo tiempo con un jugador menos por una evitable expulsión de Miramón y sobre el final el ingresado Franco Torres vio la roja de manera correcta.

Incidentes y corridas en el final del encuentro

Lo que comenzó como un partido tranquilo terminó con un clima caldeado dentro y fuera de la cancha. Una vez que el árbitro Esteban Ostojich pitó el final de las acciones, se desató una batalla campal en el campo de juego. Según pudo averiguar diario Hoy, integrantes de la delegación de Universitario cargaron a los jugadores de Gimnasia por la eliminación y allí comenzaron las discusiones. De un momento a otro había un centenar de personas en el verde césped, entre jugadores, cuerpo técnico y seguridad privada. Insultos, corridas y agresiones físicas fue la postal de un encuentro que dejó fuera de la competición al conjunto Tripero.

Al margen de lo deportivo, la Comisión Directiva del Lobo deberá estar atenta a posibles sanciones económicas por los disturbios. Mucho dependerá lo que escriba Esteban Ostojich en el informe .

Nelson Insfrán, arquero suplente de Gimnasia, salió del campo de juego con un corte en el rostro, producto de un proyectil arrojado desde la tribuna local.