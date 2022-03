Alemán: "Este punto es una derrota"

Brahian Alemán fue sin dudas la figura del partido, marcando los dos goles del empate de Gimnasia. Tras la victoria, el volante habló con la televisión y se mostró enojado por no haber podido sumar de a tres: "Vinimos a buscar la victoria, pero este punto es una derrota. No nos sirve, por la seguidilla de partidos que se vienen. Tengo mucha bronca, pero enfrentamos a un gran rival que juega bien al fútbol. Nos llevamos un empate de nuestra casa que no nos sirve"

Sobre lo que se viene, destacó lo complicado que será enfrentar a River: "Es un partido difícil. Es un lindo desafío, porque es un equipo que sale a jugar en una cancha grande. Va a ser complicado, pero intentaremos sacar un resultado positivo. La idea es no seguir cometiendo errores".

Por otro lado y luego de recibir la quinta amarilla, que lo dejará afuera del duelo ante el Millonario, fue sincero: "Es un negocio, porque si me sacaban la amarilla con River no podía jugar con Estudiantes. Era un partido lindo, pero no podía jugar el clásico"