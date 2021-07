Apaolaza: "Me emocioné después del segundo gol, sentí que de a poco me están saliendo las cosas"

El delantero, surgido en las inferiores del club donde también fue goleador en la Reserva principalmente y marcó goles importantes como aquel a Gremio en el Estadio Centenario de Quilmes, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2018, habló con la prensa este mediodía donde contó sus sensaciones de comenzar con el pie derecho en el campeonato.

"A base de entrenamientos y del día a día, me preparo todos los días para tener una nueva oportunidad todos los partidos”, arrancó diciendo, aunque continuó muy optimista: "Por mas que se traigan delanteros o las gestiones que se pueden hacer, me preparo de la mejor manera sin mirar para el costado y para aportar mi granito de arena".

A su vez, remarcó que siempre respetó las decisiones de los técnicos que lo dirigieron, tales como Leandro Benítez en su momento, quién lo tuvo en cuenta y Desábato, que le había comunicado lo contrario.

"Entendí las decisiones que se tomaron en su momento. No me arrepiento de haber salido cada vez porque me sirvió para mejorar. La regularidad va a ser fundamental para conseguir los objetivos. Tenemos que tratar de mantener lo que hicimos en el ST con Sarmiento", afirmó.

Respecto a la idea de Zielinski, destacó que "jugar con Leandro Díaz es una ventaja, por lo cual me siento muy cómodo jugando con él".

Por otro lado, el objetivo del equipo, en concordancia con el "Ruso", dijo que es entrar a una copa, y de pelear por entrar a la Libertadores.

Finalmente, contó sus sensaciones tras un nuevo partido como titular con la camiseta de Estudiantes, donde convirtió dos goles: "Me emocioné después del segundo gol, sentí que de a poco me están saliendo las cosas y que se me abrió el arco".