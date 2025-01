Argentina bailó a Brasil en el comienzo del Sudamericano

Anoche a última hora, los chicos del seleccionado sub-20 impulsaron un verdadero baile de verano en el inicio de su participación en el torneo Sudamericano, al derrotar nada menos que por 6 a 0 a Brasil. Un resultado histórico que reviste muy pocos antecedentes en los enfrentamientos entre selecciones juveniles de los dos países.

El partido formó parte de la primera fecha del torneo que se está disputando en Venezuela y se jugó en el Estadio Misael Delgado de Valencia.

Los goles del equipo nacional los marcaron Claudio Echeverri por duplicado, Ian Subiabre, Agustín Ruberto, Santiago Hidalgo y Serrote en contra.

El inicio del encuentro fue el ideal para los pibes albicelestes porque antes de los 10 minutos, ya se imponía 2-0 en el clásico sudamericano. Gracias a los goles de Ian Subiabre a los 6 minutos y de Claudio Echeverri a los 8 minutos, Argentina reflejó en el marcador una amplia diferencia futbolística en el comienzo. Además, a los 11 minutos, Serrote convirtió en propia puerta para el 3-0 al entretiempo en lo que ya era una paliza.

En el segundo tiempo no cambió la tónica porque los dirigidos por Placente no mostraron ningún tipo de piedad contra el rival de toda la vida para ampliar la ventaja aún más. A los 51 minutos, Agustín Ruberto marcó con un remate cruzado que tuvo gran complicidad del arquero Robert, que no tuvo su mejor noche.

Ese 4-0 parcial ya era un resultado histórico, pero Echeverri, una de las figuras del encuentro, decidió finalizar una gran jugada de Maher Carrizo (otra de las figuras) con un excelente remate en la medialuna del área para clavar la pelota al ángulo y poner con su doblete el 5-0 en el tanteador.

Por último, el ingresado Hidalgo porque entró para jugar media hora y sobre el cierre del partido le puso la frutilla final al resultado para sellar un 6-0 histórico y que quedará en los recuerdos de los torneos juveniles.