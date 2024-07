Argentina cambió nombres, ganó y pasó primero

Por Daniel “Profe” Córdoba

Nuestro representativo cambió nombres y con ello se varían las actitudes individuales y, obviamente, el funcionamiento. A pesar que se intente jugar respetando iguales formas, lo único que no debería variar es la actitud positiva así como la mentalidad ganadora. El resto veremos. Además Scaloni no estará en banco y observaremos cuanto influye dicha coyuntura.

Perú debía ganar y esperar que pasa con Chile. Sin embargo poco propuso. Sólo algo de la habilidad de Reina por la izquierda y sacarle ritmo al rival. Los nuestros sienten la falta de De Paul para montar la pelota. Lo Celso lo intentó hacer. Y hasta casi concreta un gol. A los nuestros le faltó aceleración del medio campo hacia adelante. Montilla fue y fue. Pezzela y Otamendi casi sin trabajo. Tagliafico muy bien. Di María intentó siempre. Lideró. Quizás el que estén tan erráticos en los pases Paredes y Palacios le impidió a la Argentina ser más constante en ataque. Poco de Lautaro Martinez y un Garnacho que parece ser más efectista que efectivo. Creo que no hay que arriesgar más a Demasía y a Tagliafico pensando en las lesiones de Messi y Acuña. Veremos.

Argentina entró al segundo tiempo acelerando y antes de los cinco minutos concreta un golazo: Pausa de Lo Celso. Pase-gol de Di María y gran definición de Lautaro Martínez.

Perú ahora intentará apretar alto, supongo. Lo hace tímidamente. A Tagliafico le anulan bien un gol. Los rivales meten dos cambios. Perú no presiona e igual se abre y tras una gran contra hay penal que malogra Paredes. Siguen 1 a 0 que deberían ser 2 o más. Hasta un pelotazo de Enzo Fernández hace que con un posible foul no cobrado, otra vez Lautaro Martinez la pica y pone el 2 a 0. Quedó tiempo para un cabezazo peruano en el palo y poco más. Equipo serio, con mucha presencia y que impone un respeto que nunca he vivido viendo selecciones argentinas. Todas le quieren ganar como sea; pero este equipo argentino tiene carácter más personalidad y no arruga jamás.

El rendimiento en la fase de grupos no fue excepcional, pero logró tres victorias en la misma cantidad de presentaciones. Además, marcó goles en cada uno de los encuentros y es el único equipo de la Copa América que no recibió goles.