Argentina entrenó pensando en Brasil y Scaloni delinea el equipo

En el transcurso de la tarde noche de ayer, la Selección Argentina tuvo el segundo entrenamiento luego de la caída contra Uruguay en la Bombonera. Lionel Scaloni empezó dar indicios del equipo, que podría tener varios cambios con relación al once titular que salió de arranque el jueves ante el elenco de Marcelo Bielsa.

Ángel Di María, que arrancó desde el banco e ingresó en el segundo tiempo, tiene chances de ir de arranque por Nicolás González, mientras que el DT también podría cambiar el 9 y poner a Lautaro Martínez en lugar de Julián Álvarez. Habrá que ver si existe alguna sorpresa de la mitad de la cancha hacia atrás.

Dicho eso, el once inicial ante los brasileros el martes a la noche podría estar formado por: Emiliano Martínez; Nahuel Molina; Cristian Romero; Nicolás Otamendi; Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María o Nicolás González; Lionel Messi; y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

La Selección marcha primera en las Eliminatorias, con 12 puntos, con una diferencia de siete puntos sobre Paraguay –actualmente en repechaje– y buscará el martes, a las 21:30, imponerse por primera vez ante Brasil como visitante en instancias clasificatorias. Será un duelo interesante porque la Canarinha cuenta con algunas bajas importantes dentro de su habitual equipo titular y la Albiceleste llega con la sangre en el ojo.

Los que tienen problemas de tarjetas

En cuanto a los amonestados, hay varios que deben tener cuidado para no quedar suspendidos de cara al partido siguiente contra Chile. Paredes, Enzo Fernández, Romero, Mac Allister, Palacios y Lautaro no tienen margen con respecto a las tarjetas. En caso de sufrir una sanción de este tipo, se perderá el duelo en el que el campeón del mundo se medirá con los trasandinos, que todavía no tiene fecha ni sede confirmadas.

Dibu, Lo Celso y Cuti podrán entrar en Brasil tras el escándalo en 2021

Emiliano Martínez, Cristian Romero y Giovani Lo Celso, quienes fueron acusados de haber incumplido la cuarentena contra la Covid-19 en 2021, en San Pablo, no tendrán obstáculos legales para ingresar a Río de Janeiro de cara al choque del martes, informó ayer la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

“La entrada de los jugadores en 2021 fue objeto de acciones por parte de Anvisa debido a la falta de cumplimiento de las normas sanitarias para la entrada en el país que estaban en vigor en ese momento. En el contexto epidemiológico actual, no existe impedimento para que jugadores argentinos ingresen a Brasil”, dice un comunicado.