Argentina sigue sumando soldados

La Selección Argentina continúa con los entrenamientos a la espera de lo que será el próximo partido por Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Será contra Chile, el jueves en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Días más tarde tendrán que viajar a Barranquilla para jugar frente a Colombia y horas después será el debut por la Copa América 2021 ante Chile, ya este duelo en territorio argentino, más precisamente en el Monumental de River Plate.



En el marco de la preparación para esta serie de juegos, en las últimas horas se incorporó al resto de sus compañeros el ex Estudiantes, Juan Foyth, que recientemente fue campeón de la Europa League con el Villarreal en Polonia. El defensor hoy es una de las dudas para ocupar el lateral derecho de la defensa.



El entrenador Lionel Scaloni no ha confirmado si jugará él o si lo hará Gonzalo Montiel, que se sumó al grupo el pasado viernes luego de su participación con el Millonario, en la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Por otra parte, el desarrollo de la práctica a comparación de lo que fue el viernes, donde hubo fútbol, no fue formal, sino que fue más táctico y de tres bloques de 15 minutos. En cambio, el cuerpo técnico dispuso el sábado que el plantel realice movimientos físicos en el gimnasio y luego sí, saltar al verde césped para llevar a cabo tareas con pelota y ejercicios de definición.



Mientras tanto, aún se espera que Sergio Agüero se sume a las órdenes del DT. El “Kun” sigue en Europa, ya que perdió la final de la Champions League con el Manchester City a manos de Chelsea en Portugal. En el inicio de la semana concretará su llegada al Barcelona, donde será compañero de Lionel Messi en la próxima temporada. Una vez concretado esto, emprenderá el viaje a nuestro país para ponerse a disposición del técnico.



Por último, Scaloni aguarda por Exequiel Palacios, Nicolás Domínguez, Nicolás González y Lucas Alario, los cuatro con problemas físicos.