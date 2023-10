Argentina, Uruguay y Paraguay inaugurarán el Mundial 2030

De manera totalmente sorpresiva e inesperada, una noticia deportiva sacudió a Sudamerica y el mundo. Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de los tres partidos inaugurales del Mundial 2030, ni más ni menos que la edición del Centenario. Una Copa del Mundo que tendrá una versión itinerante con el resto de sus encuentros en España, Portugal y Marruecos. Diario Hoy te cuenta todo lo que tenés que saber sobre un evento sin precedentes.

“Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario!”, afirmó Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, en su cuenta de X (ex-Twitter).

Minutos más tarde, el mandamás del fútbol sudamericano encabezó una conferencia de prensa en la sede de Conmebol donde amplió la información. “Un Mundial de 100 años no podría, no debía no recordar y no estar a la altura de la circunstancia. Y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA. Quiero agradecer al presidente Infantino (FIFA), quiero agradecer al presidente de la UEFA, quiero agradecer a mi colega presidente de la Confederación Africana y en su conjunto a todo el Consejo de FIFA que hizo posible, y que el fútbol hace posible, en unir tres continentes para celebrar un centenario de la fiesta y del deporte más lindo que tiene el mundo, que es patrimonio de todos. El fútbol unió tres continentes, el fútbol une seis países. Un hecho histórico”, aclaró Domínguez en compañía de los presidentes de las federaciones involucradas Claudio Tapia (AFA), Robert Harrison (APF) e Ignacio Alonso (AUF).

FIFA, en un comunicado, confirmó la noticia: “La candidatura conjunta de Marruecos, Portugal y España es la única candidata para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2030. Celebración del centenario y juegos conmemorativos se realizarán en Uruguay, Argentina y Paraguay”.

Chile también estaba involucrado inicialmente en este proceso por lograr la sede del 2030, pero finalmente quedó fuera del anuncio: “En realidad, originariamente, se hablaba solamente de dos países: Uruguay y Argentina. Después se amplió el Mundial de 32 a 48 y se agregó en ese contexto Paraguay. Más tarde se unió Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, pero eso no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla también. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Nosotros podemos proponer y ellos son los que determinan cómo y qué”, detalló Domínguez.