Arrancó una fecha clave para el futuro del Lobo

Por Daniel “Profe” Córdoba

Cuando Estudiantes y Gimnasia, con muy diferentes objetivos, empezaron a jugar este medio campeonato, y lo llamo medio campeonato porque no juegan todos contra todos sino que solamente algunos contra algunos y sale un medio campeón, dije tenían objetivos muy disímiles. Por el lado tripero sabíamos que la clave iba a ser la suma de puntos. Ni más ni menos que la suma de puntos, eligió un técnico que hace muchos años en una muy dudosa definición lo dejó en Primera y creo que fue inteligente en elegirlo, porque es un técnico muy vinculado con el empresario que maneja el fútbol argentino y al mismo tiempo que tiene diferentes relaciones con la Asociación del Fútbol Argentino. Estudiantes ya venía con un entrenador que tiene sobre sus espaldas algunos momentos no muy positivos pero ganador de un medio campeonato con Colón de Santa Fe y vino a suplantar a un entrenador que realmente había cansado por su excesiva forma de apegarse a lo defensivo.

El Lobo empezó el año muy bien con Chirola Romero, a tal punto que con un grupo de nueve jugadores juveniles como titulares ganó después de 13 años un clásico en el Bosque. Después vinieron la venta de dos players importantes y el equipo ya no fue el mismo y tuvo que dejar su cargo pero en el balance general fue positivo lo de Chirola.

Por el lado del Pincha, es el tercer equipo a nivel de plantilla del fútbol argentino pero realmente está lejísimos de todas las expectativas que se esperaban de ellos. La Copa Sudamericana fue, la Copa Argentina está y está buscando un lugar casi desesperadamente para entrar en algún torneo internacional.

Realmente esta tarde tiene en Godoy Cruz un rival que debería, en otro momento y en esas rachas que tienen los equipos, ser ganable. Pero hoy no lo sé. Los mendocinos tienen tres o cuatro individualidades que son para respetar y un grupo que tira parejo. Al mismo tiempo que escapa de abajo quiere ver si puede rasguñar algo de las clasificaciones porque hoy como todos o casi todos los equipos de fútbol Argentino pueden temerle a la zona de descenso sobre todo también pueden soñar con algo que les invite a estar en algún torneo internacional.

Godoy Cruz no es un equipo más hoy para Estudiantes. Godoy Cruz es el Real Madrid y deberá enfrentarlo cómo se enfrentaría a Boca o River y no como jugó el clásico que ha pasado. Cuando un equipo sueña y habla y habla de la Sudamericana con mucha ilusión y entusiasmo pero hoy está intentando no perder para simplemente clasificar para alguno de los torneos internacionales, se podría decir que por ahora esta temporada fue un total fracaso.

Gimnasia por su lado podría haber intentado algo más en el clásico Platense, pero en el primer tiempo decidió terminar los cero a cero y lo logró producto de su funcionamiento defensivo que no fue nada del otro mundo pero fue bueno producto de la inoperancia del ataque albirrojo.

Ahora deben ir con Instituto a Córdoba, que para mí, se lo dije a su técnico personalmente, es uno de los equipos más intensos y dinámicos del fútbol argentino, es un equipo que va y va. Tiene individualidades y entre la vorágine de su ritmo y la capacidad de también dos o tres jugadores es de cuidado Instituto juega a cancha llena como el Pincha y el Lobo.

Llegó el momento del campeonato en dónde el que arriesga por los tres puntos sin tirarse de un precipicio y suicidarse pero que lo busque con convicción, va a terminar manteniendo la categoría, y el que no, descenderá, que hay a favor que Arsenal ya está descendido y queda uno solo. Si realmente estarían los dos descensos en juego el Lobo del Bosque estaría muy muy comprometido.