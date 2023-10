El día después de quedar a un paso de la gloria

Boca Juniors está viviendo uno de los momentos más especiales de los últimos años. Luego de varios tragos amargos, el Xeneize logró el gran objetivo de llegar a la final de la Copa Libertadores, y el próximo 4 de noviembre enfrentará al Fluminense de Brasil en el mítico estadio Maracaná; un escenario adverso, ya que los de Marcelo, Felipe Melo y compañía serán prácticamente locales porque se trata de una sede en su ciudad: Río de Janeiro.

Hubo muchas repercusiones, especialmente en suelo brasileño, donde la tela para cortar en gran parte la dejó el entrenador del Palmeiras, Abel Ferreira, que fue muy duro con el rendimiento del equipo de Jorge Almirón. “Perdimos por el arquero de Boca, el resto es todo suposiciones”, disparó el director técnico.

“Soy el máximo responsable por el resultado. Felicito a Boca y vamos a ver la final en el sillón, mirándola por televisión. La diferencia la hizo el arquero (Sergio) Romero”, añadió el portugués, que se lamentó por la brillante actuación de Chiquito en la serie.

Los principales medios de suelo brasileño se hicieron eco del partido y señalaron: “Palmeiras revive el trauma en los penales”, y así senteció UOL en su portada, trayendo a colación aquellas series de 2000 y 2001 en las que el Xeneize venció al conjunto de San Pablo. En esa misma línea fue Gazeta Deportiva, que afirmó: “Palmeiras buscó el empate, pero volvió a caer con Boca en penales”.

Trivela apuntó con el DT, Abel Ferreira, y tituló: “Palmeiras paga el conservadurismo y cae ante Boca por penales”. En Brasil no se mostraron satisfechos con la actuación de un equipo que estuvo abajo en el marcador 1-0, hasta que Piquerez igualó las cosas a los 73 minutos.

“A los jóvenes los estoy promoviendo yo; a nadie le gusta ganar más que a mí. Pero yo duermo en la cama que hago; no duermo en la cama que me hacen los otros: pierdo y gano con mis ideas, no con las ideas de los demás, porque, así, los demás estarían sentados en mi sillón”, aseguró el entrenador en un claro mensaje a los medios.

Por el lado de los perdedores, ahora buscarán quedarse con el Brasileirao, que finalizará en diciembre de este año es y donde luchan palmo a palmo con el Botafogo.

Un periodista la pasó mal

Una denuncia no comprobada de racismo obligó a un periodista argentino que cubrió la semifinal entre Palmeiras y Boca Juniors a estar demorado por tres horas en la comisaría ubicada dentro del estadio Allianz Parque de San Pablo. “No hubo elementos para demostrar la acusación”, dijo a la prensa el comisario César Saad, de la Policía Civil (Investigaciones) de San Pablo sobre el caso del periodista Cristian Infanzón, de Radio del Plata.

El colega fue demorado por la Policía en el palco de prensa, luego de que plateistas de Palmeiras invadieran la zona para insultarlo debido a que gritó con efusividad el penal pateado por Guillermo Fernández, que le dio el pase a Boca a la final de la Copa Libertadores de América.

Dos de los plateistas lanzaron botellas de agua contra el palco de prensa y acusaron al periodista argentino de haber hecho un gesto racista, que en Brasil es considerado delito de injuria racial y es un crimen no excarcelable desde enero de 2023.