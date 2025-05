Latamm vuelve a La Plata con su tercera edición: lo mejor de las artes marciales mixtas en un espectáculo sin precedentes

En brava porfía Well Be Back le ganó por poco a Empress Life

Will Be Back avanzando a más de media cancha derrotó por el pescuezo a Empress Life. De esa forma se alzó con el Premio “Que Pesto” (1.200 mts.). Lo hizo en una cancha que por la lluvia caída no lucía de lo mejor. Buena faena del jockey Ezequiel Lencinas.

por galopón