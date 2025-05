En brava porfía Well Be Back le ganó por poco a Empress Life

POR GALOPÓN

En la tradicional cita de los jueves abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa con 12 cotejos en cartelera. En el Premio “Que Pesto” (1.200 mts.) el triunfo fue para Will Be Back que luego de una incursión palermitana volvió a la pista de sus mejores desempeños y el regreso no pudo ser mejor ya que bien conducida por el jockey Ezequiel Lencinas cargó bien abierta –se ve que por ese lugar estaba mejor la cancha- derrotando por el pescuezo a Empress Life, que también se desempeñó por el mismo lugar. Tercero, a un cuerpo, completó el podio Soy Vagabunda.

Con la puesta a punto del entrenador José Urdampilleta la descendiente de Honour Devil alcanzó la tercera victoria de su breve campaña lograda de una forma tal que le augura un futuro promisorio. Conducida por el jockey Darío Ezequiel Lencinas vino expectante y al pisar el derecho, buscó más allá de media cancha y demostrando ser como “chancha pal barro” avanzó firme en el final postergando en franca lucha a Empress Life.

Reservado para yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras, ocupó el turno inicial de la programación con la presencia de ocho competidoras, ya que Rebelde Chuck y Potra Sabática le escaparon al mal estado de la pista. Y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Sprint Back prometiendo un sport de $2.30 superando por poco lo reunido por Belle Chanson ($3.10). Trasladado el pleito a la pista, la ejemplar que defiende los colores del stud “Aguas Buenas” respondió a lo que esperaban sus allegados y dio el paso para saltar de la categoría a un escalón superior.

Abierto los partidores, Sprint Back “primereó” a Well Be Back y a Señorita Tete; de tal manera que al formalizarse la carrera la puntera corría con dos cuerpos de luz sobre Well Be Back, que por poco superaba la línea de Belle Chanson y Soy Vagabunda. De esa forma descontaron la parte final del opuesto y al zambullirse en el codo de la calle 41 la favorita mantenía la diferencia sobre Belle Chanson, medio largo por delante de Soy Vagabunda y Well Be Back.

Promediando la elipse aceleró Sprint Back y al pisar el derecho lo hizo con ventaja pero la misma se fue achicando de tal forma que faltando 250 metros mermó en su andar siendo rebasada por Well Be Back y Empress Life, que siguieron peleando hasta el mismo disco con ventaja para la número 5.

La ganadora vino en 24s.41/100 y en 48s.77/100 hasta completar 1m.15s.46/100 para los 1.200 metros de pista pesada.