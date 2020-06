Atajate esta: Broun rechazó la oferta del Lobo y está muy lejos de continuar

Jorge Broun está decidido a “facturar” el buen nivel que mostró en los primeros dos meses de competencia en Gimnasia, cuando se convirtió en uno de los mejores jugadores del Lobo en partidos importantes que le permitieron al equipo sumar puntos en la lucha por quedarse en Primera.

Al menos así lo hicieron saber desde el entorno del jugador, que en las últimas horas empezó a entrenar de forma individual con un grupo de trabajo contratado para la ocasión en un complejo de fútbol 5 de la ciudad de Rosario, en donde es un futbolista reconocido por su pasado en Rosario Central.

Con barbijo y energía contenida, el todavía arquero de Gimnasia aclaró que la prioridad para seguir jugando la tiene el equipo de Maradona, pero dejó abierta la puerta para aceptar otra mejor oferta que podría llegar desde el exterior.

Calificadas fuentes de la dirigencia de Gimnasia le confirmaron al diario Hoy que el arquero rechazó de inmediato el ofrecimiento que le hizo llegar el club a finales de la semana pasada, para extender su vinculación más allá del 30 de junio.

Es decir que el guardameta entró en una cuenta regresiva con la institución de calle 4, que de todos modos no insistirá con este jugador, sobre la base de que no hay certezas sobre cuando volverán a jugarse los partidos de manera oficial en la Argentina.

“Al no haber una definición sobre cuándo puede volver el fútbol, no le vamos a insistir. No tenemos apuro, no vamos a ir a buscar a otro arquero por el momento. Esperemos que piense mejor y pueda aceptar lo que le ofrecimos”, expresó un importante directivo del Lobo.

A Maradona y el cuerpo técnico le preocupa la continuidad del arquero, porque se había mostrado en buen nivel, pero también porque es un puesto clave para cualquier equipo.

Sin embargo, la realidad es que no se buscará a otro jugador por el momento, ya que se estima que durante el calendario del 2020 se jugarán apenas un puñado del partido que Gimnasia podría encarar con alguno de los guardametas que ya tienen el plantel esperando al próximo mercado de pases.

Según las fuentes consultadas, las partes están muy lejos de llegar a un acuerdo: Gimnasia ofreció una pequeña rebaja, pero un contrato muy parecido al que Broun acordó con el Lobo para jugar los primeros seis meses del año cuando se puso en juego la permanencia.

El arquero no solo quiere una mejora, sino que además reclamó que se termine de pagar todo lo acordado (incluyendo el mes de mayo) y, si bien las partes no lo confirmaron, un premio extra por haber logrado la permanencia, más allá de que este objetivo se logró por una decisión administrativa de la AFA y no por mérito deportivo.

Así las cosas, las dos partes dejarán el teléfono abierto para volver a contactarse, pero por el momento no hay acuerdo en el horizonte entre el arquero y la dirigencia de Gimnasia.

Mancilla seguirá en Gimnasia

Como se adelantó en otras ediciones de diario Hoy, la extensión del contrato de Harrinson Mancilla era cuestión de tiempo. Gracias a la voluntad del jugador, que presionó para seguir en el equipo de Diego Armando Maradona, en la tarde de ayer se llegó a un acuerdo para que el mediocampista siga en el Lobo.

El astro argentino había exigido la continuidad de algunos futbolistas que para él eran prioridad de cara a la próxima temporada, y uno de ellos fue Mancilla. Si bien su vínculo con la institución Mens Sana era por 18 meses, el jugador tenía una cláusula de salida a fin de este mes.

Desde la dirigencia le aseguraron a este diario que se logró un acuerdo con el volante y se confirmará esta semana.