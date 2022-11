Atención Argentina: Arabia Saudita empató con Panamá en un amistoso

El cuerpo técnico de la Selección argentina aprovechó la estadía en Abu Dhabi, y observaron el encuentro de Arabia Saudita, el primer rival del Grupo C en el Mundial, que no pudo ante Paraná e igualó 1 a 1.

El partido que se jugó en el estadio de críquet Sheikh Zayed de Emiratos Árabes Unidos, contó con la presencia de Roberto Ayala, Pablo Aimar, Walter Samuel y Matías Manna, integrantes del nutrido cuerpo técnico de Lionel Scaloni, quien no estuvo presente.

Sin embargo, esto no fue de incógnito ni nada que se asemeje, ya que fueron vestidos con la indumentaria del conjunto nacional y Manna, asistente de videos, charló con el capitán de Arabia Saudita, Salman Al-Faraj, quien sufrió una lesión en la articulación del hombro izquierdo y no llegaría en condiciones al debut contra Argentina.

En cuanto al partido, el rival argentino dispuso de un sistema conformado por cuatro defensores, tres mediocampistas y tres atacantes.

Pese a mostrar un estilo ofensivo, las cosas no le resultaron fáciles ya que comenzó perdiendo el encuentro por tanto del panameño Ismael Díaz, que realizó una larga corrida desde mitad de cancha para romper una defensa parada en línea, aunque logró reponerse en la primera etapa mediante Haitham Asiri luego de una buena maniobra asociada en ataque.

En el segundo tiempo no hubo goles y el conjunto dirigido por el francés Hervé Renard realizó seis cambios para darle minutos a varios jugadores suplentes, y logró plasmar la tenencia de la pelota, pero no generó situaciones de peligro ante un Panamá que Panamá no se clasificó al Mundial pero disputó el cuarto lugar de la Concacaf con Costa Rica.