Bajo la “luna tucumana”, el Lobo quiere aullar contra el Loco Díaz en el norte

La cena del domingo tiene un plan definido para los hinchas de Gimnasia, que en distintos hogares de la región seguirán atentamente el partido que desde las 21 el equipo de diego Flores lleve adelante ante Atlético Tucumán en el estadio Martín Fierro.

Este encuentro, correspondiente a la séptima fecha de la zona B del Torneo Apertura que organiza la AFA, podría certificar la levantada absoluta para un equipo que arrancó muy mal en el 2025 y que tiene por delante enfrentar al conjunto de Lucas Pusineri, quien hasta diez días era uno de los candidatos para reemplazar a Marcelo Méndez.

El Decano inició mal el Torneo Apertura y el bajo rendimiento decantó en la salida de Facundo Sava como entrenador del primer equipo.

El mencionado Pusineri asumió como director técnico y debutó con una goleada por 5 a 0 contra Sarmiento en el Monumental José Fierro. Luego se llevaron un punto de Córdoba, en su visita a Talleres, tras igualar 1 a 1 en un partido que habían empezado ganando con un gol de Nicolás Castro.

Hasta el momento, Atlético Tucumán tiene siete puntos y ocupa la octava posición de la Zona B del nuevo campeonato, para el cual clasificarán a la segunda instancia los primeros ocho equipos de cada zona.

El Lobo, pro su parte, tampoco arrancó el semestre de la manera deseada y eso determinó la salida de Marcelo Méndez.

Tras perder 2 a 0 con Independiente no volvió a perder: avanzó en Copa Argentina ganándole 1-0 a Deportivo Español, goleó 3-0 a Godoy Cruz en el Juan Carmelo Zerillo, igualó 0-0 con Lanús en La Fortaleza y sumó los primeros tres puntos del ciclo de Diego Flores derrotando por 1-0 a San Martín de San Juan en el Bosque.

La cuenta pendiente para Gimnasia es poder ganar en condición de visitante en el torneo Apertura, y esta noche tendrá una chance inmejorable ante un rival que también mostró altibajos en el primer mes de competencia oficial.

En el Decano de Tucumán no será un partido para el arquero Tomás Durso, quien no fue tenido en cuenta por Méndez y la dirigencia y no tuvo lugar en el Lobo para el 2025.

Tampoco lo será para el delantero Leandro el Loco Díaz, quien realizó polémicas declaraciones hace dos años cuando todavía era jugador de Estudiantes y jugó un clásico contra el Lobo en el Bosque.