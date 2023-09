Barracas Central derrotó a Arsenal y hundió más a Gimnasia

No suma y encima los demás resultados no lo acompañan. Al margen del pésimo presente deportivo que atraviesa Gimnasia, los equipos con los que pelea por no descender tuvieron un buen fin de semana y de esta manera hundieron un poco más al conjunto Mens Sana. Barracas ­Central venció por 2-1 a Arsenal por la Zona A de la Copa de la Liga Profesional en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Los goles del Guapo fueron anotados por Francisco Álvarez y Lucas Colitto, mientras que para la visita había empatado Leandro Moreira.

Luego de dos derrotas consecutivas para iniciar su campaña en este nuevo torneo, finalmente el conjunto dirigido por Sergio Rondina logró sumar sus primeras unidades ante un rival con el que su entrenador cuenta con una gran historia. La vía en la que el elenco barraqueño (que por cuestiones logísticas de remodelaciones en su estadio hizo y hará las veces de local en Huracán) abrió la cuenta fue con la gran especialidad de la casa: la pelota parada. Iván Tapia envió un centro que Álvarez logró conectar para darle la ventaja al local, aunque la misma duró poco tiempo.

El Arse igualó la historia solo siete minutos después luego de una jugada colectiva que terminó en un envío desde la banda derecha de Lucas Brochero para que Moreira se eleve por los aires y logre con su cabezazo reponer las tablas en el marcador. El resto de la primera etapa quien manejó los hilos del encuentro fue justamente la visita, pero ya en el complemento una vez más fue el Guapo quien contó con mayor iniciativa.

A los 10 minutos de la segunda etapa llegó lo que sería el gol de la victoria. Lucas Colitto recibió en el área y con un enganche quedó mano a mano con Medina, a quien derrotó con un potente disparo para poner el 2-1 primero parcial y luego definitivo en el recinto emplazado en Amancio Alcorta y Luna.

Con este resultado, Barracas Central suma sus tres primeros puntos en el torneo (luego de derrotas consecutivas con Vélez y River, ambos en condición de visitante). En la próxima jornada de competencia, el equipo que dirige Rondina viajará a San Miguel de Tucumán para enfrentarse con Atlético, mientras que el Arse visitará a River en el Monumental.