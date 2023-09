¿Cómo se llegó a esto y qué respuestas hay para los hinchas de los clubes de La Plata?

Desde su esencia popular, el fútbol siempre se prestó a debates y comentarios. Los fanáticos van a la cancha a alentar al equipo y gritan, festejan y sufren por los colores. Pero también, en ocasiones, pagan las consecuencias de las malas decisiones y tienen que ver los partidos de una manera no tan cómoda por falta de espacio, mojarse o pasar frío. Situaciones que se notan mucho más cuando el resultado no acompaña, y que por supuesto pasan desapercibidas cuando los equipos logran los tres puntos y les dan una alegría a la gente. Esto es lo que hace bastante no viene ocurriendo con los dos clubes de la ciudad, que tuvieron los peores arranques de torneo que se puede contar en los últimos años y cada uno en la zona que le tocó participar en la Copa de la Liga Profesional está último en la tabla.

Esta situación le costó muy cara a Gimnasia, que, además de perder al entrenador el último fin de semana, quedó en la zona de descenso directo. Si la Copa de la Liga hubiese terminado ayer, el equipo se hubiese ido a la B.

En Estudiantes el escenario no es tan delicado ni dramático, pero de todas formas negativo, ya que en el medio de las tres primeras fechas, el entrenador Eduardo Domínguez usó un equipo de suplentes para jugar contra Unión de Santa Fe de local y así priorizar la Copa Sudamericana y no alcanzó: quedó eliminado del certamen continental y perdió los puntos contra los santafesinos.

Al León le queda una chance más en la Copa Argentina y todo hace indicar que el crédito del director técnico dependerá del resultado del sábado contra Independiente, ya que hasta el momento con Domínguez Estudiantes no pudo pelear la Liga Profesional del primer semestre, perdió el clásico después de 13 años y no pudo pasar ni siquiera a las semifinales de la Sudamericana.

En Gimnasia los tiempos parecen haberse adelantado y la urgencia de sumar puntos llevó a la dirigencia a pegar un manotazo de ahogado sacándose de encima al mismo técnico que trataron de convencer por necesidad de que se haga cargo a fin de año del equipo.

Los hinchas, mientras tanto, recibieron la información del aumento de las cuotas sociales para poder entrar a la cancha y encima en algunos casos deben esperar en una lista de espera virtual para saber si tienen acceso, o no, para ver los partidos.

Hasta momento, tanto en el Pincha como en el Lobo no está prevista una conferencia de prensa para explicar lo que está ocurriendo en la parte deportiva, ni señales de beneficios o descuentos en el uso de instalaciones para los socios de los clubes, que son los que con el aporte mensual generan uno de los mayores flujos de ingreso que les permite a las instituciones seguir abiertas y con vida.

Con escenarios distintos, la presidencia de Martín Gorostegui en Estudiantes está llegando a su fin, ya a más tardar en febrero se debería llamar a elecciones. En cambio la de Cowen recién comienza, no suma ni 11 meses en el cargo y tiene por delante el difícil desafío de eludir el descenso en los próximos 60 días para evitar lo que sería una catástrofe institucional.