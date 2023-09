Rodrigo Rey les contestó a los hinchas

Tal como había ocurrido hace algunas semanas, Rodrigo Rey regresó al Bosque y no pasó desapercibido para los hinchas del Lobo. Tras su salida a Independiente, lo que era una relación de amor terminó en sensaciones encontradas. Luego del encuentro, el arquero se refirió al tema en zona de vestuarios. “El recuerdo no pasa por ahí, por los insultos. Yo estoy tranquilo con lo que hice y lo di todo como siempre cuando estuve acá. Recibí el saludo de la gente que trabaja en el club, que me conoce en el día a día y sabe lo que pienso, y cómo soy”, explicó Rey.

Muchos hinchas optaron por la indiferencia, aunque otros silbaron e insultaron al arquero de Independiente.