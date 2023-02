Básquet: Argentina irá por la clasificación al Mundial ante la República Dominicana

En la jornada de hoy por la noche, la Selección argentina de Básquet irá por la clasificación al Mundial. En esta oportunidad, el elenco comandado por Pablo Prigioni se medirá desde las 21:10 horas en Mar del Plata ante República Dominicana. Mientras tanto, la cita mundialista a la que aspira llegar el equipo nacional tendrá lugar en Japón, Indonesia y Filipinas, entre el 25 de agosto y el 10 del mes de septiembre próximo.

El elenco que tiene a Facundo Campazzo como estandarte llega a este duelo con un registro de ocho victorias y tres caídas. Es decir, depende de sí mismo y con un triunfo se meterá entre las siete plazas dispuestas para América, ya que clasifican los tres mejores equipos de cada zona y el mejor cuarto de estas.

Cabe destacar que la posibilidad matemática de clasificar en el caso de una derrota es casi catastrófica porque se dependerá netamente de que en el otro grupo no ganen Brasil, Puerto Rico y México, que son amplios favoritos; contra un Estados Unidos alternativo como local, Colombia y Uruguay como visitante, respectivamente. Además, todos estos equipos tienen actualmente un récord de 7-4; pero en el desempate olímpico el que quedaría cuarto es Brasil, que cuenta con una diferencia de gol de +168 puntos, con el +83 argentino.

Es decir, Argentina si pierde ya no se podrá clasificar entre los tres mejores del grupo E, porque Venezuela tiene mejor diferencia en los partidos entre sí y sacará boleto automáticamente. De todos modos, el combinado centroamericano buscará ahogarle la fiesta al local, que buscará la gloria ante toda su gente.

Luego del triunfo ante Canadá, Campazzo dialogó con los medios de comunicación y comentó: “Buscábamos ganarle a Canadá, sabíamos que sería difícil pero lo llevamos bien. Tenemos que ganar sí o sí a Dominicana, ganarles nos lleva a otro Mundial y mayor motivación no existe”. En este sentido, el experimentado ex NBA Carlos Delfino declaró: “Trabajamos un montón, no solamente ahora, cada jugador que vino, cada persona que participó. Ahora falta un partido más para terminar el trabajo y hay que estar concentrado".

Dos altas de relevancia

La importancia de este partido es tal que en las últimas horas Gabriel Deck (Real Madrid) y Nicolás Laprovíttola (Barcelona) viajaron desde España para sumarse al equipo y estar entre los 12 que saltarán a la cancha.

Anteriormente, ante Canadá, ambos estuvieron ausentes; pero son jugadores claves para el director técnico del seleccionado albiceleste.